Inter de Milão bate Napoli com gol de pênalti e fica na cola do líder Milan

Crédito: Divulgação/Twitter Inter de Milão

A Inter de Milão esquentou a disputa pela liderança no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, o time do técnico Antonio Conte bateu o Napoli por 1 a 0, com gol de pênalti de Lukaku, em Milão, em jogo válido pela 12ª rodada, e ficou a apenas um ponto do líder Milan. O resultado aconteceu no mesmo dia em que a Juventus apenas empatou com a Atalanta.

A Inter chegou a 27 pontos na tabela, enquanto o Milan, que também não passou de um empate em 2 a 2 com o Genoa, soma 28. A Juventus está em terceiro, com 24, e Napoli é o quarto, com 23.

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Os dois times iniciaram o confronto com muitas trocas de passe, mas não encontravam espaço para para criar jogadas de ataque. O Napoli logo perdeu o belga Mertens, que sofreu uma torção no pé esquerdo ao tentar um cruzamento e teve de deixar o campo, dando lugar a Petagna.

A primeira grande chance foi da Inter, aos 18 minutos. Koulibali falhou na saída de bola, e Barella tocou no meio da área para Lautaro Martínez, que chutou rente à trave esquerda do goleiro Ospina.

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O jogo ganhou emoção na segunda etapa, Aos 16 minutos, Lozano foi lançado na área nas costas de Ashley Young, dominou no peito e errou o alvo após perder o tempo da bola.

A melhor chance só viria graças a um pênalti. Sensi teve o chute travado na área, e Ospina cometeu falta em Darmian, ao dar um tapa no pé direito do rival. Insigne ainda recebeu cartão vermelho de deixou o Napoli com um jogador a menos.

Na cobrança, Lukaku bateu firme no canto direito do goleiro e decretou o resultado. Com 10 gols no Italiano, o atacante se igualou a Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Na temporada, o artilheiro já balançou as redes 14 vezes.