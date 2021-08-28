Inter de Milão avança em conversas por renovação de Lautaro Martínez

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A Inter de Milão avançou em conversas pela renovação contratual de Lautaro Martínez, segundo a imprensa italiana. O clube nerazzurri busca retirar a cláusula de rescisão contratual do acordo com o atleta com o objetivo de reduzir o assédio de outras equipes pelo atacante.No entanto, uma nova e decisiva reunião entre os dirigentes da Inter de Milão e o Alejandre Camaño, empresário do camisa 10, está marcada para acontecer na próxima quarta-feira, um dia após o encerramento da janela de transferências.

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Lautaro Martínez possui vínculo com a equipe italiana até 2023, mas a expectativa é de que esse prazo seja prorrogado até 2025. A questão salarial ainda precisa ser acordada, embora haja um otimismo de que o atleta passe a receber cerca de seis milhões de euros (R$ 37 milhões) por temporada.