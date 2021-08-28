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Inter de Milão avança em conversas por renovação de Lautaro Martínez

Clube italiano busca retirar cláusula de rescisão contratual do atacante argentino em novo acordo. Nova reunião entre dirigentes e empresário do atleta acontece na quarta-feira...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 11:45
Crédito: AFP
A Inter de Milão avançou em conversas pela renovação contratual de Lautaro Martínez, segundo a imprensa italiana. O clube nerazzurri busca retirar a cláusula de rescisão contratual do acordo com o atleta com o objetivo de reduzir o assédio de outras equipes pelo atacante.No entanto, uma nova e decisiva reunião entre os dirigentes da Inter de Milão e o Alejandre Camaño, empresário do camisa 10, está marcada para acontecer na próxima quarta-feira, um dia após o encerramento da janela de transferências.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Lautaro Martínez possui vínculo com a equipe italiana até 2023, mas a expectativa é de que esse prazo seja prorrogado até 2025. A questão salarial ainda precisa ser acordada, embora haja um otimismo de que o atleta passe a receber cerca de seis milhões de euros (R$ 37 milhões) por temporada.
A Inter de Milão já recusou duas ofertas do Atlético de Madrid e Tottenham por Lautaro Martínez nesta janela de transferências. Na única partida que o jogador de 24 anos realizou nesta temporada, o atacante anotou um gol de cabeça e promete ser o protagonista da equipe de Simone Inzaghi.

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