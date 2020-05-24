Inter de Milão aumenta proposta para convencer Cavani, diz jornal

Apesar da pandemia do novo coronavírus, a Inter de Milão segue monitorando o mercado para a próxima temporada. Com isso, segundo o jornal 'Gazzetta dello Sport', o clube pretende aumentar o valor da proposta para tentar convencer Edinson Cavani, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain.
De acordo com a publicação, o time italiano prepara um contrato de três temporadas com o atacante uruguaio no valor de 7,5 milhões de euros (algo em torno de 44,7 milhões de reais), somado aos bônus por ano, tornando-se o teto salarial da Inter. O seu vínculo com a equipe francesa se encerra ao final do próximo mês de junho.
Atualmente, o atleta recebe no time parisiense 12 milhões de euros por temporada e conforme noticiado pelo jornal francês L'Équipe, o interesse do PSG na permanência de Mauro Icardi também deve facilitar o negócio. Além da Inter, Atlético de Madrid, Newcastle e Manchester United também demonstraram interesse no atacante de 33 anos.
Desde 2013, o uruguaio disputou 301 partidas e marcou 200 gols com a camisa do PSG. Ao todo, foram seis títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da Liga Francesa, quatro Supercopas da França e mais quatro Copas da França.E MAIS:O que acontecia no mundo do futebol da última vez que o Bayern de Munique perdeu a Bundesliga?Arteta sonha com a contratação de Coutinho para o ArsenalLiverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoMilan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro Icardi E MAIS: