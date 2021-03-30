Inter de Milão anuncia alteração em escudo do clube nesta terça-feira

A Inter de Milão alterou o seu escudo e anunciou a novidade em suas redes sociais nesta terça-feira. O emblema perdeu a cor dourada, enquanto o azul e preto prevalecem. Além disso, o clube destacou as letras IM (Internazionale Milano), como o clube é conhecido fora da Itália com o objetivo de internacionalizar a marca.

- Temos muito orgulho dos nossos 113 anos de história e isso sempre nos impulsiona a olhar para o futuro e aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Por isso, quisemos encontrar uma nova linguagem, um canal que nos permita aproximarmos das novas gerações que vivem as emoções esportivas de forma diferente - disse Alessandro Antonello, CEO do clube.