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futebol

Inter de Milão anuncia alteração em escudo do clube nesta terça-feira

Novo símbolo deixa de estampar as cores douradas e é uma tentativa de internacionalizar ainda mais a marca de um dos principais times do futebol italiano...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 10:21
A Inter de Milão alterou o seu escudo e anunciou a novidade em suas redes sociais nesta terça-feira. O emblema perdeu a cor dourada, enquanto o azul e preto prevalecem. Além disso, o clube destacou as letras IM (Internazionale Milano), como o clube é conhecido fora da Itália com o objetivo de internacionalizar a marca.
- Temos muito orgulho dos nossos 113 anos de história e isso sempre nos impulsiona a olhar para o futuro e aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Por isso, quisemos encontrar uma nova linguagem, um canal que nos permita aproximarmos das novas gerações que vivem as emoções esportivas de forma diferente - disse Alessandro Antonello, CEO do clube.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano

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