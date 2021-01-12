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Inter de Milão ainda não recebeu nenhuma proposta por Eriksen e aguarda novos contatos

Dinamarquês atraiu interesse de Ajax, Wolverhampton e Tottenham, mas
as conversas não avançaram. Clube italiano deseja vender o jogador...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:29
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Um ano após deixar o Tottenham para rumar à Itália, Christian Eriksen deve trocar de clube novamente. De acordo com o "Sky Sport Italia", o dinamarquês foi colocado na lista de transferência, mas até agora a Inter de Milão não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEriksen atraiu interesse de Ajax, Wolverhampton e Tottenham, mas as conversas não passaram do estágio inicial. O dinamarquês já manifestou publicamente o desejo de deixar a Inter de Milão e teve problemas com Antonio Conte.
Na atual temporada, Eriksen participou de 13 jogos com a camisa do clube italiano. Ele não marcou nenhum gol e nem deu assistência.

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