Inter de Milão ainda não recebeu nenhuma proposta por Eriksen e aguarda novos contatos

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Um ano após deixar o Tottenham para rumar à Itália, Christian Eriksen deve trocar de clube novamente. De acordo com o "Sky Sport Italia", o dinamarquês foi colocado na lista de transferência, mas até agora a Inter de Milão não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEriksen atraiu interesse de Ajax, Wolverhampton e Tottenham, mas as conversas não passaram do estágio inicial. O dinamarquês já manifestou publicamente o desejo de deixar a Inter de Milão e teve problemas com Antonio Conte.