Inter de Milão afirma que Eriksen 'está em excelente estado físico e mental' após exames

Crédito: Reprodução/inter

Após passar por alguns exames, a Inter de Milão publicou qoe Christian Eriksen "está em excelente estado físico e mental". No entanto, o meia que sofreu uma parada cardíaca na Eurocopa, retorna à Dinamarca para seguir tratamento recomendado por médicos locais.Na manhã desta quarta-feira, o camisa 23 apareceu pela primeira vez no Centro de Treinamento da equipe nerazzurri. O atleta reencontrou dirigentes, companheiros e conheceu o técnico Simone Inzaghi, contratado para dirigir o clube nesta temporada.

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Na Dinamarca, Eriksen seguirá sendo monitorado, realizando exames e informando sobre possíveis progressos a Inter de Milão. Apesar das notícias positivas, a expectativa é de que o jogador fique afatado dos gramados entre seis a oito meses.