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futebol

Inter de Milão afirma que Eriksen 'está em excelente estado físico e mental' após exames

No entanto, jogador seguirá tratamento na Dinamarca após sofrer parada cardíaca na Eurocopa. Não há previsão para meia retornar aos gramados de futebol...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:13

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 11:13
Crédito: Reprodução/inter
Após passar por alguns exames, a Inter de Milão publicou qoe Christian Eriksen "está em excelente estado físico e mental". No entanto, o meia que sofreu uma parada cardíaca na Eurocopa, retorna à Dinamarca para seguir tratamento recomendado por médicos locais.Na manhã desta quarta-feira, o camisa 23 apareceu pela primeira vez no Centro de Treinamento da equipe nerazzurri. O atleta reencontrou dirigentes, companheiros e conheceu o técnico Simone Inzaghi, contratado para dirigir o clube nesta temporada.
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Na Dinamarca, Eriksen seguirá sendo monitorado, realizando exames e informando sobre possíveis progressos a Inter de Milão. Apesar das notícias positivas, a expectativa é de que o jogador fique afatado dos gramados entre seis a oito meses.
Além disso, o atleta não sabe se poderá seguir atuando pela Inter caso o uso do desfibrilador tenha que ser permanente por conta das legislações italianas. Com isso, o meia deverá buscar um novo destino em ligar mais flexíveis, como na Inglaterra ou Holanda.

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