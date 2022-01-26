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futebol

Inter de Milão acerta contratação de lateral da seleção alemã

Robin Gosens chega da Atalanta por empréstimo com cláusula de compra obrigatória ao final da temporada. Assinatura do contrato deve acontecer nas próximas horas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:13
A Inter de Milão acertou a contratação de Robin Gosens, lateral-esquerdo da Atalanta e da seleção alemã, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta chega por emrpéstimo, mas com cláusula de compra obrigatória por 25 milhões de euros (R$ 153,5 milhões).Além do acordo com a Atalanta, o atual campeão italiano já acertou os termos do contrato com o atleta, que deve assinar o contrato nas próximas horas. Com isso, a equipe de Simone Inzaghi supre a necessidade por um ala canhoto, uma vez que Perisic vem sendo improvisado no setor.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na Itália, Gosens vem se destacando pelo ímpeto ofensivo e por marcar muitos gols, o que não era comum em sua carreira antes de ser comandado por Gian Piero Gasperini. Na última temporada, o atleta, que também atua no meio de campo, anotou 11 tentos em 32 partidas no Campeonato Italiano.
Desde 2020, Gosens vem sendo convocado por Joachim Low pela seleção alemão. No entanto, o atleta vem sofrendo com uma lesão muscular que o impede de jogar desde outubro. Ainda assim, a Inter de Milão confia na capacidade do atleta e no que ele pode entregar.
Crédito: RobinGosenschegaparareforçaralateral-esquerdadaInterdeMilão(Foto:FrankAugstein/POOL/AFP

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