Inter de Milão acerta contratação de lateral da seleção alemã

A Inter de Milão acertou a contratação de Robin Gosens, lateral-esquerdo da Atalanta e da seleção alemã, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta chega por emrpéstimo, mas com cláusula de compra obrigatória por 25 milhões de euros (R$ 153,5 milhões).Além do acordo com a Atalanta, o atual campeão italiano já acertou os termos do contrato com o atleta, que deve assinar o contrato nas próximas horas. Com isso, a equipe de Simone Inzaghi supre a necessidade por um ala canhoto, uma vez que Perisic vem sendo improvisado no setor.

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Na Itália, Gosens vem se destacando pelo ímpeto ofensivo e por marcar muitos gols, o que não era comum em sua carreira antes de ser comandado por Gian Piero Gasperini. Na última temporada, o atleta, que também atua no meio de campo, anotou 11 tentos em 32 partidas no Campeonato Italiano.

Desde 2020, Gosens vem sendo convocado por Joachim Low pela seleção alemão. No entanto, o atleta vem sofrendo com uma lesão muscular que o impede de jogar desde outubro. Ainda assim, a Inter de Milão confia na capacidade do atleta e no que ele pode entregar.