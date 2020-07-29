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futebol

Inter de Miami faz proposta pelo atacante Luis Suárez

Valores da oferta do time de David Beckham não foram divulgados, mas uruguaio não tem interesse em deixar Barcelona antes do fim do contrato, que pode ir até 2022...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 08:33
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
O Inter de Miami, time de David Beckham, tem interesse na contratação do atacante Luis Suárez, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O clube acredita que a contratação do uruguaio seria um ponto positivo para a colônia latina que reside na Flórida, além de toda a entrega técnica e esportiva que o camisa nove pode dar.No entanto, o atleta possui contrato com o Barcelona até 2021 e esse vínculo será prorrogado automaticamente por mais um ano caso o centroavante participe de 60% das partidas da próxima temporada, como detalhou em entrevista para a “RAC1”. Aos 33 anos, o jogador não tem vontade de sair da Catalunha em um curto prazo.
Apesar do valor não ter sido divulgado, o diário catalão afirma que a oferta é importante para os parâmetros da Major League Soccer (MLS), mas que não se iguala ao padrão europeu. Apesar disso, uma ida para os Estados Unidos no futuro, onde pode ter uma boa qualidade de vida e menos responsabilidade esportiva, pode ser vista como alternativa.

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