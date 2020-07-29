Inter de Miami faz proposta pelo atacante Luis Suárez

O Inter de Miami, time de David Beckham, tem interesse na contratação do atacante Luis Suárez, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O clube acredita que a contratação do uruguaio seria um ponto positivo para a colônia latina que reside na Flórida, além de toda a entrega técnica e esportiva que o camisa nove pode dar.No entanto, o atleta possui contrato com o Barcelona até 2021 e esse vínculo será prorrogado automaticamente por mais um ano caso o centroavante participe de 60% das partidas da próxima temporada, como detalhou em entrevista para a “RAC1”. Aos 33 anos, o jogador não tem vontade de sair da Catalunha em um curto prazo.