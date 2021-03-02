Inter de Limeira x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Na segunda rodada do Campeonato Paulista de 2021, o São Paulo visita a Inter de Limeira nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, já que a Inter perdeu da Ferroviária por 1 a 0, em Araraquara, e o Tricolor empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, no Morumbi. O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, com um ponto, atrás justamente da Ferroviária. Já a Inter está última posição do Grupo A, com nenhum ponto conquistado.
Para vencer a primeira no estadual, o técnico Hernán Crespo deve ter a volta do volante Luan. O jogador, que acabou ficando de fora contra o Pantera em razão de sondagens, foi inscrito no estadual e está à disposição da comissão técnica. O Tricolor deve permanecer no esquema 3-5-2, sistema que foi utilizado nos dois últimos jogos da equipe.
No entanto, Crespo terá o desfalque de Igor Gomes, que sofreu uma pancada na cabeça diante do Botafogo-SP e será poupado da partida. Em compensação, o atacante Rojas está se recuperou de dores musculares e foi relacionado.
Na Internacional, segundo o jornalista Edmar Ferreira, o técnico Thiago Carpini deve realizar apenas uma mudança na equipe titular. A entrada de Igor Henrique no lugar de Pedro do Rio, reforçando a marcação. O polivalente Ferrugem, ex-Ponte Preta e Corinthians, está à disposição do treinador. O jogador não foi inscrito na primeira rodada, mas deve começar no banco. FICHA TÉCNICAINTER DE LIMEIRA X SÃO PAULOLocal: Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)Data/Horário: 28 de fevereiro de 2021 (domingo), às 19h (de Brasília)Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Rodrigo Meirelles BernardoVAR: Douglas Marques das FloresOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!
INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Elácio Córdoba, Léo Silva, Thallison e Bruno Xavier; Deivid, Igor Henrique, Thiaguinho e Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha. Técnico: Tiago Carpini.
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Igor Gomes (poupado)