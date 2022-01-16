futebol

Inter cria chances, mas não consegue sair do empate contra a Atalanta

Com o resultado de 0 a 0, os nerazurri chegam a 50 pontos e mantém a ponta no Italiano...
Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:40

Após os primeiros minutos com poucas oportunidades para as duas equipes, Dzeko quase abriu o placar para a Internazionale. Após cruzamento de Brozovic, o atacante subiu sozinho e testou, mas a bola passou tirando tinta da trave. Dez minutos depois, os nerazurri chegaram de novo, mas o chute de Sanchéz parou na boa defesa de Musso.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United
Melhor em campo, a Inter chegou novamente à frente, mas a finalização de Dzeko passou por cima do gol. A primeira boa chegada da Atalanta só aconteceu aos 39 minutos, quando Pessina cabeceou uma bola para boa intervenção de Handanovic. Já no segundo tempo, Pessina assustou de novo, em chute rasteiro, aos quatro minutos, para outra defesa do goleiro da Inter.
Dois minutos depois, Dzeko teve nova oportunidade pelo alto, mas a cabeçada saiu sem direção do gol. O atacante bósnio ofereceu perigo novamente aos 14', mas Musso estava lá para defender a finalização. Aos 31', a chance mais perigosa do jogo. Vidal chutou para a defesa do arqueiro da Atalanta e no rebote, D'Ambrosio mandou por cima do gol. Apesar das chances criadas, o placar não foi alterado.
Inter e Atalanta empataram em 0 a 0 neste domingo no Campeonato Italiano (Foto: MIGUEL MEDINA/AFP

