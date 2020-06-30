Inter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casa

Crédito: Inter venceu Parma de virada nos últimos minutos de jogo (AFP

A Inter de Milão vem tendo um reinício complicado no retorno do Campeonato Italiano, mas vem conseguindo pontuar aos trancos e barrancos. Nesta quarta-feira, o time de Antonio Conte recebe o Brescia, às 14h30 (horário de Brasília), e, aparentemente, não deve encontrar muitas dificuldades contra o penúltimo colocado do calcio e que é mais falado pelo que acontece fora do que dentro de campo.

Faltando 10 rodadas para o fim do torneio, a luta pelo título parece ficar cada dia mais difícil, pois a Juventus está oito pontos à frente da equipe nerazzurri. A vaga na próxima Liga dos Campeões, a partir da permanência no G-4, também está próxima de uma consolidação.

Após uma vitória difícil contra o Parma fora de casa e de virada, o time ganha um ânimo e um novo nome para acreditar em dias melhores: Alessandro Bastoni. Caso a Inter já esteja pensando na próxima temporada, como já se vê em muitas especulações de mercado, como com a recente contratação de Hakimi, o elenco precisa amadurecer algumas peças e dar minutos para alguns atletas.