Inter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casa

A Inter de Milão vem tendo um reinício complicado no retorno do Campeonato Italiano, mas vem conseguindo pontuar aos trancos e barrancos. Nesta quarta-feira, o time de Antonio Conte recebe o Brescia, às 14h30 (horário de Brasília), e, aparentemente, não deve encontrar muitas dificuldades contra o penúltimo colocado do calcio e que é mais falado pelo que acontece fora do que dentro de campo.
Faltando 10 rodadas para o fim do torneio, a luta pelo título parece ficar cada dia mais difícil, pois a Juventus está oito pontos à frente da equipe nerazzurri. A vaga na próxima Liga dos Campeões, a partir da permanência no G-4, também está próxima de uma consolidação.
Após uma vitória difícil contra o Parma fora de casa e de virada, o time ganha um ânimo e um novo nome para acreditar em dias melhores: Alessandro Bastoni. Caso a Inter já esteja pensando na próxima temporada, como já se vê em muitas especulações de mercado, como com a recente contratação de Hakimi, o elenco precisa amadurecer algumas peças e dar minutos para alguns atletas.
A partida contra o Brescia é uma oportunidade para rodar o elenco por conta de um calendário tão apertado pós paralisação do futebol italiano. O rival apenas empatou as duas partidas que disputou e se afunda para a segunda divisão a cada jogo, a cada polêmica de seu presidente e de seus jogadores.E MAIS:Klopp avisa que não fará grandes contratações neste mercadoSorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julhoChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do Italiano E MAIS: