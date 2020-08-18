AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Intensidade e dribles destacam Neymar Jr e o PSG na Champions

Atacante obteve sucesso em 15, dos 20 dribles que tentou na última
partida com participação direta na vitória de virada por 2 a 1...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 12:41
Crédito: DAVID RAMOS / AFP
A atual temporada do futebol europeu tem rendido atuações de destaque e números cada vez mais expressivos de Neymar Jr. Além de ter sido eleito o “homem do jogo” contra o Atalanta (ITA), na classificação histórica do PSG para a semi-final da Liga dos Campeões, o atacante também saiu de campo como maior driblador da competição na atual edição e espera contribuir, mais uma vez, para melhor campanha do Paris na história da Champions.
Os dados são de sites especializados em análises e estatísticas de futebol, como o ‘SofaScore’ e ‘WhoScored?’. Em números atualizados, Neymar Jr obteve sucesso em 15, dos 20 dribles que tentou na partida.
Os dribles ajudam a traduzir a participação de Neymar Jr no resultado positivo (2 a 1 de virada) da última quarta-feira (12), criando jogadas e oportunidades de gol para os companheiros, como a assistência para o gol de Marquinhos, e o passe certeiro para Mbappé servir Choupo-Moting no gol da virada.
O próximo desafio do Neymar Jr e do PSG será na semi-final da Liga dos Campeões, na terça-feira (18), em jogo único contra o RB Leipzig (ALE), no mesmo estádio do Sport Lisboa e Benfica.
Intensidade e velocidadeA intensidade do atacante na temporada também chama atenção, mesmo após a parada de quatro meses por conta da pandemia do coronavírus. Neymar Jr manteve seu ritmo e velocidade também graças aos treinamentos durante o período de quarentena no Brasil.
Na partida contra o Atalanta (ITA), por exemplo, o atacante percorreu várias áreas do campo, incluindo a defesa. Foram inúmeras as vezes que o camisa 10 participou da construção das jogadas ou pressionou a saída de bola adversária.
Segundo dados da UEFA, o atacante alcançou uma velocidade média de 30 km/h na Liga dos Campeões desta temporada. “Chama atenção a distância percorrida por ele em alta intensidade e sua performance”, destaca o preparador físico Ricardo Rosa.
Neymar Jr disputou 5 jogos na competição deste ano, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Em números gerais, Neymar Jr permanece como brasileiro com mais gols (35) e assistências são 58 jogos, 35 gols e 25 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados