Intensidade e dribles destacam Neymar Jr e o PSG na Champions

Crédito: DAVID RAMOS / AFP

A atual temporada do futebol europeu tem rendido atuações de destaque e números cada vez mais expressivos de Neymar Jr. Além de ter sido eleito o “homem do jogo” contra o Atalanta (ITA), na classificação histórica do PSG para a semi-final da Liga dos Campeões, o atacante também saiu de campo como maior driblador da competição na atual edição e espera contribuir, mais uma vez, para melhor campanha do Paris na história da Champions.

Os dados são de sites especializados em análises e estatísticas de futebol, como o ‘SofaScore’ e ‘WhoScored?’. Em números atualizados, Neymar Jr obteve sucesso em 15, dos 20 dribles que tentou na partida.

Os dribles ajudam a traduzir a participação de Neymar Jr no resultado positivo (2 a 1 de virada) da última quarta-feira (12), criando jogadas e oportunidades de gol para os companheiros, como a assistência para o gol de Marquinhos, e o passe certeiro para Mbappé servir Choupo-Moting no gol da virada.

O próximo desafio do Neymar Jr e do PSG será na semi-final da Liga dos Campeões, na terça-feira (18), em jogo único contra o RB Leipzig (ALE), no mesmo estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Intensidade e velocidadeA intensidade do atacante na temporada também chama atenção, mesmo após a parada de quatro meses por conta da pandemia do coronavírus. Neymar Jr manteve seu ritmo e velocidade também graças aos treinamentos durante o período de quarentena no Brasil.

Na partida contra o Atalanta (ITA), por exemplo, o atacante percorreu várias áreas do campo, incluindo a defesa. Foram inúmeras as vezes que o camisa 10 participou da construção das jogadas ou pressionou a saída de bola adversária.

Segundo dados da UEFA, o atacante alcançou uma velocidade média de 30 km/h na Liga dos Campeões desta temporada. “Chama atenção a distância percorrida por ele em alta intensidade e sua performance”, destaca o preparador físico Ricardo Rosa.