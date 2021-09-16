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futebol

Inteligência tática e apoio do torcedor são exaltados por Vojvoda

Técnico entende que classificação na Copa do Brasil foi 'justa' e se sentiu grato com o carinho recebido antes mesmo de chegar a Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 09:54

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 09:54

Crédito: Treinador acumula ótimos números com a camisa do Leão do Pici (Leonardo Moreira/FEC
Depois de um excelente resultado de 3 a 0 sobre o São Paulo que carimbou o passaporte do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi só elogios nos mais diferentes aspectos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSobre a equipe em si no desempenho do jogo decisivo, Vojvoda enxergou um comportamento "táticamente muito inteligente" que, aliado ao esforço dos atletas, construiu uma classificação que ele considerou como "justa". Depois do feito histórico, o tricolor volta novamente suas atenções ao Brasileirão onde precisa se recuperar da sequência negativa recente. O primeiro desafio para conseguir essa reação será no domingo (19), às 11h (de Brasília), visitando o Internacional no Beira-Rio.

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