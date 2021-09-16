Inteligência tática e apoio do torcedor são exaltados por Vojvoda

Depois de um excelente resultado de 3 a 0 sobre o São Paulo que carimbou o passaporte do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi só elogios nos mais diferentes aspectos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSobre a equipe em si no desempenho do jogo decisivo, Vojvoda enxergou um comportamento "táticamente muito inteligente" que, aliado ao esforço dos atletas, construiu uma classificação que ele considerou como "justa". Depois do feito histórico, o tricolor volta novamente suas atenções ao Brasileirão onde precisa se recuperar da sequência negativa recente. O primeiro desafio para conseguir essa reação será no domingo (19), às 11h (de Brasília), visitando o Internacional no Beira-Rio.