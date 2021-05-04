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futebol

Inteligência de dados aponta São Paulo favorito contra o Racing

Estudo da  xG Football Intelligence, sportech de inteligência de dados no futebol, analisou chances de vitória do Tricolor diante da equipe argentina pela Libertadores...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:15

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 19:15
Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
Não é apenas sensação de boa fase. A inteligência de dados também apontafavoritismo do São Paulo contra o Racing no próximo jogo da Libertadores. Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo
A xG Football Intelligence, sportech de inteligência de dados no futebol, considerando os dois jogos realizados por cada equipe na CONMEBOL Libertadores até agora, indica que o Tricolor Paulista tem chances reais de vitória fora de casa.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Isso porque os dados analisados pela empresa demonstram que os comandados por Hernán Crespo foram mais eficientes no ataque e mais seguros na defesa. O XG criado – probabilidade de uma finalização se transformar em gol – do São Paulo foi, na média, 1,9. O do Racing, por sua vez, foi de 1,27.
Já o XG concedido, isto é, o quanto a equipe permite que os oponentes finalizem em sua meta, foi de 0,56 X 1,45 em favor dos brasileiros. Ou seja, os argentinos cederam mais chances a Rentistas e Sporting Cristal, os dois outros times do grupo E daLibertadores. Assim, o Net XG (diferença entre o XG e o XG concedido) do São Paulo ésuperior: 1,3 X -0,18. Porém se engana quem pensa que o Tricolor terá vida fácil, apesar do favoritismo. Os argentinos atacaram com perigo pelas pontas em ambos os jogos anteriores, principalmente pelo lado direito do campo.
Além disso, têm a bola parada como um de seus pontos fortes. Foram três chutes a gol em três lances deste tipo até agora, com eficiência de 100%, portanto.

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