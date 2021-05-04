Inteligência de dados aponta São Paulo favorito contra o Racing

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP

Não é apenas sensação de boa fase. A inteligência de dados também apontafavoritismo do São Paulo contra o Racing no próximo jogo da Libertadores. Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo

A xG Football Intelligence, sportech de inteligência de dados no futebol, considerando os dois jogos realizados por cada equipe na CONMEBOL Libertadores até agora, indica que o Tricolor Paulista tem chances reais de vitória fora de casa.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Isso porque os dados analisados pela empresa demonstram que os comandados por Hernán Crespo foram mais eficientes no ataque e mais seguros na defesa. O XG criado – probabilidade de uma finalização se transformar em gol – do São Paulo foi, na média, 1,9. O do Racing, por sua vez, foi de 1,27.

Já o XG concedido, isto é, o quanto a equipe permite que os oponentes finalizem em sua meta, foi de 0,56 X 1,45 em favor dos brasileiros. Ou seja, os argentinos cederam mais chances a Rentistas e Sporting Cristal, os dois outros times do grupo E daLibertadores. Assim, o Net XG (diferença entre o XG e o XG concedido) do São Paulo ésuperior: 1,3 X -0,18. Porém se engana quem pensa que o Tricolor terá vida fácil, apesar do favoritismo. Os argentinos atacaram com perigo pelas pontas em ambos os jogos anteriores, principalmente pelo lado direito do campo.