Inspirado no modelo europeu, presidente detalha reestruturação do União Suzano

Crédito: Jackeline Lima

Na presidência do União Suzano Atlético Clube desde dezembro de 2020, Jouber Andrade tem sido incansável ao longo da pandemia para não deixar o clube ficar parado. Com a sua chegada, a instituição passou também por uma grande reestruturação. Ex-jogador, com passagem pelo futebol europeu, e gestor experiente, Jouber, ao lado do seu grupo de trabalho, implementou um método inspirado no modelo de gestão do futebol europeu.

>>> Confira a tabela de classificação do Paulistão 2021As principais mudanças visando a nova temporada estão voltadas para a estrutura. Com esse pensamento, o União Suzano está próximo de inaugurar a sua nova sede. O local é composto por quatro áreas com média de 500m² cada, totalizando 2.143m² de área construída.

- Viemos para trazer para Suzano a modernidade com uma estrutura profissional para o futebol, e quando chegamos encontramos uma situação muito difícil. Então, busquei parceiros, conversei com amigos, e criamos esse metabolismo para buscar essa estrutura e qualidade de trabalho para os nossos atletas. Suzano tem muitas riquezas, por isso, sempre falo em estrutura. Preciso que a cidade entenda que precisamos do seu apoio, e que, vamos trazer benefícios para Suzano. Não vamos trabalhar apenas o futebol profissional, queremos fazer um trabalho impar na cidade - disse Jouber Andrade.

O Bosque do Javali, como vem sendo chamado pelos torcedores, conta com um alojamento padrão hotel cinco estrelas, com 29 quartos para acomodar atletas e comissão técnica do Sub17, Sub20 e Profissional. Além da sede, o clube contará com o Centro de Treinamentos do Ibar, onde já treina desde 2020. Além disso, mandará seus jogos na 2ª Divisão do Paulistão no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.- A cidade respira esporte e ama futebol. Por isso, estamos tão focados. Respeitando todos os protocolos, tomando todos os cuidados, mas nós não deixamos de trabalhar. Seja presencialmente ou em conferência através da internet, o trabalho não para. Claro que não temos treinado neste período, mas quando as coisas forem melhorando, nossos atletas vão chegar e iniciaremos o trabalho em campo visando as competições da temporada, principalmente a 2ª divisão - encerrou.