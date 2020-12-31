Inspirado em Leônidas da Silva, São Paulo estreia mascote nesta quarta

O São Paulo terá uma estreia fora de campo na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Batizado de Diamantinho, o novo mascote do São Paulo fará seu debute no jogo desta noite.
O boneco faz referência ao histórico atacante são-paulino Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Diamantinho estará ao lado do Santo Paulo, tradicional mascote que já faz parte dos jogos do Tricolor no Morumbi.
Leônidas atuou pelo São Paulo de 1942 a 1950, sendo pentacampeão paulista. Ele ficou conhecido pelas suas bicicletas, algo raro em sua época no futebol.