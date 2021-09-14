Inspirado em Geromel e com multa milionária, zagueiro assina contrato profissional com o Grêmio

Crédito: Reprodução/Éverton Silveira

Zagueiro do Sub-17 do Grêmio, João Lima se destacou no último CampeonatoBrasileiro da categoria. Após completar 16 anos, o defensor assinou contratocom o profissional do clube. Inspirado em Pedro Geromel, jogador que ocupa a zaga do Grêmio há sete anos, o novo vínculo do atleta com o Tricolor é válido até 2024 com multa rescisória avaliada em 35 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões).

Saiba por onde andam 15 jogadores premiados que andam “sumidos”- Um dos momentos mais aguardados por mim nos últimos dias. Deixei minhafamília no Mato Grosso do Sul e vim para o Grêmio muito novo, sem certeza denada. Hoje, assinando meu primeiro contrato profissional, vejo que parte domeu sonho está sendo realizado. É uma oportunidade de ouro e farei de tudopara seguir realizando meus sonhos e objetivos dentro da equipe. - disse ozagueiro.

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Desde 2014 no Grêmio, João chegou ao clube na mesma época em que PedroGeromel foi contratado junto ao Colônia, da Alemanha. Fã do camisa 3 doImortal, o jovem zagueiro espera repetir os feitos do ídolo e sonha em atuar aolado do atleta.

- Creio que o Geromel é inspiração para muitos dentro do clube. Um atletacentrado, vencedor e líder. Todos estes aspectos o fazem ser um jogadordiferenciado e um dos grandes ídolos da história recente do Grêmio. Buscareifazer meu trabalho da melhor maneira possível para que um dia possa atuar aolado dele. - afirmou o defensor.

Natural de Dourados (MS), João Lima chegou ao Grêmio com oito anos deidade. Na categoria Sub-12, o zagueiro disputou o IBERCUP, em Portugal, econquistou o título do torneio vencendo o Benfica na final, em 2018.