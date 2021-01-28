Inspiração no Inter para conquistar o título? Sasha fala em sequência de vitórias semelhante ao rival para ser líder: 'não tem nada perdido ainda'

Com 57 pontos, cinco a menos do que o líder Internacional, o Atlético-MG luta para se aproximar do Colorado na classificação e ainda sonhar com o título brasileiro. O atacante Eduardo Sasha usou o rival, seu ex-clube, como exemplo para que o Galo inicie uma arrancada rumo à conquista do campeonato. Confira no vídeo acima. Outro ponto destacado pelo jogador do time mineiro foi o cuidado com os duelos contra equipes que lutam para escapar do rebaixamento. Sasha diz que não tem “vitória garantida” o Atlético terá de ficar bem atento nessas partidas. Veja a fala do avante abaixo.