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Inspiração no Inter para conquistar o título? Sasha fala em sequência de vitórias semelhante ao rival para ser líder: 'não tem nada perdido ainda'

O atacante do Atlético-MG usou seu ex-clube como exemplo para o Galo conseguir uma arrancada rumo ao título Brasileiro...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 19:26
Com 57 pontos, cinco a menos do que o líder Internacional, o Atlético-MG luta para se aproximar do Colorado na classificação e ainda sonhar com o título brasileiro. O atacante Eduardo Sasha usou o rival, seu ex-clube, como exemplo para que o Galo inicie uma arrancada rumo à conquista do campeonato. Confira no vídeo acima. Outro ponto destacado pelo jogador do time mineiro foi o cuidado com os duelos contra equipes que lutam para escapar do rebaixamento. Sasha diz que não tem “vitória garantida” o Atlético terá de ficar bem atento nessas partidas. Veja a fala do avante abaixo.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Sasha usa o Inter como exemplo para o Galo iniciar uma sequência vitoriosa rumo ao título-(Bruno Cantini/Agência Galo)

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