Inspiração em 1995, marca d'água com bandeira e detalhes: a nova camisa do Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

A coleção de camisas do Botafogo de 2021 ganhou o último elemento que faltava: na noite da última quinta-feira, o Alvinegro divulgou o uniforme II, de cor preta. A camisa, produzida de Kappa, tem inspirações em um uniforme de 1995 e detalhes que podem não ser possíveis de serem vistos "de primeira".

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A grande inspiração foi o segundo uniforme, também de cor preta, de 1995, ano em que o Botafogo foi campeão brasileiro. Na época, a camisa tinha gola polo, detalhes brancos na ponta das mangas e na própria gola, além de detalhes em marca d'água.

Tudo isto está repetido em 2021. O uniforme também tem gola polo e mangas com detalhes brancos. Nesse ano, a marca d'água é com a escrita "BFR" e a bandeira do clube. Em 1995, esses "detalhes internos" faziam alusões a losangos.

- A camisa foi criada relembrando um pouco um dos momentos mais gloriosos do Botafogo, campeão brasileiro na década de 1990. O tecido faz referência à época, assim como a gola, e acredito que o torcedor do Fogão vai imediatamente notar esse detalhe quando pegar o produto em mãos. Esperamos, mais uma vez, que esteja ao agrado dessa massa apaixonada - afirmou André Giglio, diretor da Kappa no Brasil.A parte de trás de gola tem "Botafogo" escrito, o que complementa os detalhes do uniforme. As peças já estão à venda e custam R$ 259,90. Sócios-torcedores e assinantes da BotafogoTV possuem 10% de desconto no site "FutFanatics".

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UNIFORME DE GOLEIROO "verde forte" da nova camisa também é uma alusão aos anos 90. Na época, era comum que os uniformes de arqueiros tivessem cores em neon. O Alvinegro, seguindo a lógica das vestimentas de campo, repetiu na de quem veste a camisa número 1 dentro de campo.