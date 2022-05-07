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Insigne perde pênalti, mas Napoli arranca vitória contra o Torino pelo Campeonato Italiano

Clube napolitano chega aos 73 pontos e mantém chances remotas matemáticas de título...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 12:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 12:28
A missão é praticamente impossível, mas o Napoli ainda tem chances matemáticas de conquistar o Campeonato Italiano após mais de 30 anos. Neste domingo, fora de casa, o time do técnico Luciano Spaletti venceu o Torino por 1 a 0 e reduziu a diferença para o Inter de Milão para cinco pontos. Fabián Ruiz foi o autor do gol da partida.
+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!OLHO NA TABELAA duas rodadas do fim do Campeonato Italiano, a equipe de Nápoles chegou aos 73 pontos e se mantém na terceira colocação. Para levar o Scudetto, o Napoli precisa de um milagre: vencer as duas partidas restantes, contar que Inter de Milão (78) não pontue e que o Milan (77) faça, no máximo, dois pontos em três jogos. O Torino, por sua vez, fica na 10ª posição, com 47 pontos.
+ Quem leva o Scudetto? Confira a tabela e simule os resultados
EQUILÍBRIO E POUCAS CHANCESApesar de jogar fora de casa, o Napoli controlou as ações do jogo desde o início do primeiro tempo. A equipe, no entanto, não conseguiu transformar a superioridade na posse de bola em chances claras de gol na primeira etapa, que terminou com o placar inalterado.
INSIGNE PERDE PÊNALTIO Napoli voltou com intensidade maior após o intervalo e logo as chances começaram a surgir. Aos 15 minutos, Mertens foi derrubado dentro da área, mas Insigne parou no goleiro Berisha na cobrança de pênalti.
ENFIM O GOLApós o erro de Insigne, a pressão napolitana seguiu e culminou na abertura do placar aos 28 minutos. Fabian Ruíz roubou a bola na intermediária, fez bela jogada individual e contou com desvio na zaga para vencer o goleiro do Torino e garantir a vitória para os visitantes.
Crédito: FabiánRuizfoioautordogoldavitóriadoNapoli(MarcoBERTORELLO/AFP

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