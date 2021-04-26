Inscrito na Libertadores, Nathan celebra convocação para jogo no profissional do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O lateral-direito Nathan vive dias especiais no São Paulo. O garoto, após treinos no CT da Barra Funda, foi convocado pela primeira vez para um jogo da equipe profissional e ficou à disposição do técnico Crespo na partida diante do Ituano, no último domingo (25), pelo Campeonato Paulista.

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- Foi um momento muito especial para mim. Minha primeira convocação, ficar na concentração com elenco profissional... foi um período de muito aprendizado, tem sido, aliás – ressaltou o lateral, que foi reserva de Igor Vinícius no duelo no interior paulista, na vitória por 3 a 0.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Elogiado pela comissão técnica são-paulina, Nathan também foi inscrito na Copa Libertadores da América e vestirá a camisa 45 no torneio continental. O jogador quer aproveitar os treinamentos e jogos para crescer ainda mais com os veteranos do grupo, como o lateral Daniel Alves.