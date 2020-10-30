Insatisfeito com falta de sequência, Eriksen volta a provocar Conte: 'Ligue para ele e pergunte'

Crédito: Eriksen em ação pela Inter de Milão (AFP Photo/Miguel MEDINA

A situação de Christian Eriksen na Inter de Milão está se tornando cada vez mais insustentável. Nesta sexta-feira, em um encontro virtual promovido pela Federação Dinamarquesa de Futebol, o meia foi perguntado do motivo pelo qual não vem jogando no clube italiano e destacou o técnico Antonio Conte como grande responsável.

- Por que não jogo? Ligue para Conte e pergunte a ele. Você tem que perguntar ao treinador, porque as decisões são dele.Esta não é a primeira vez que Eriksen dispara contra o treinador italiano. Após partida com a Seleção Dinamarquesa, em 14 de outubro, ele já havia dito: "Fico feliz cada vez que venho para a seleção porque aqui eu jogo e isso me deixa feliz". Poucos dias depois, ele voltou a mandar uma indireta para Conte.

- Espero não ficar sentado no banco durante todo o outono. Não é a minha intenção e espero que não seja do clube ou do treinador.