Insatisfeito com a reserva, Romero quer deixar o Manchester United

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O goleiro Sergio Romero, do Manchester United, quer deixar o clube inglês ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Metro", o arqueiro argentino estaria insatisfeito com as poucas oportunidades e por ser reserva do espanhol David De Gea.

O portal também avança que Everton e Leeds United, ambos ingleses, já teriam mostrado interesse pelo atleta, apesar de não garantirem titularidade ao jogador de 33 anos.