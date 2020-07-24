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futebol

Insatisfeito com a reserva, Romero quer deixar o Manchester United

Argentino está no clube do Old Trafford desde 2015, e fez 15 jogos na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 17:15

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:15

Crédito: AFP
O goleiro Sergio Romero, do Manchester United, quer deixar o clube inglês ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Metro", o arqueiro argentino estaria insatisfeito com as poucas oportunidades e por ser reserva do espanhol David De Gea.
O portal também avança que Everton e Leeds United, ambos ingleses, já teriam mostrado interesse pelo atleta, apesar de não garantirem titularidade ao jogador de 33 anos.
Desde 2015 no Manchester United, o goleiro argentino fez 59 partidas com a camisa dos Diabos Vermelhos. Na atual temporada, foram 15 jogos e apenas quatro gols sofridos.

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