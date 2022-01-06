Insatisfação coletiva! Dezessete atletas podem deixar o Manchester United ao fim da temporada

A situação nos bastidores do Manchester United não está das melhores e segundo reporta o jornal 'Daily Mail', 17 jogadores podem deixar a equipe na próxima janela de transferências. O veículo informa que Ralf Rangnick não conseguiu mudar o ambiente nos vestiários após a saída de Ole Gunnar Solskjaer.
De acordo com o portal, os jogadores alguns destes atletas são: Anthony Martial, Paul Pogba, Jesse Lingard, Edison Cavani, Juan Mata, Donny van de Beek, Dean Henderson, Eric Bailly, Phil Jones, Nemanja Matic, Fred e Diogo Dalot. Parte está em fim de contrato, já outra quer trocar de clube a partir de junho.
O Manchester United já atravessava fase ruim sob comando de Solskjaer, e esperava uma mudança a partir da chegada de Rangnick, o que não aconteceu. A derrota em casa para o Wolverhampton, por 1 a 0, na última segunda-feira, escancarou novamente os problemas internos e externos dos Red Devils.