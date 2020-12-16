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Iniesta passa por cirurgia na coxa e deve ficar quatro meses longe dos gramados

Meia espanhol de 36 anos ficará longo período em recuperação após sofrer grave lesão em partida do Vissel Kobe pela Liga dos Campeões da Ásia...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:27

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:27

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Após sofrer uma ruptura de tendão na coxa direita na semana passada, Andrés Iniesta foi submetido a um procedimento cirúrgico em Barcelona, nesta terça-feira. O Vissel Kobe, clube japonês onde o meia atua desde 2018, confirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e informou que o prazo de recuperação do atleta de 36 anos é de quatro meses.
+ Messi perto do PSG, João Felix atrai interesse de italianos Veja o Dia do Mercado!A lesão havia ocorrido na última quinta-feira no duelo do Vissel Kobe contra o Suwon Bluewings, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Iniesta foi examinado inicialmente em um hospital no Qatar, onde está sendo realizada a fase final do torneio, e rumou a Barcelona após ter o diagnóstico confirmado.
- Depois de diferentes exames e consultas com a equipe médica, analisamos que a melhor decisão era de operar e ter mais segurança para recuperação. A cirurgia foi um êxito e estou muito bem. Meu objetivo é poder voltar o quanto antes a aproveitar o que gosto mais. Toda minha energia está colocada na recuperação e no trabalho que vem à frente - disse Iniesta em comunicado.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Em função do longo período de recuperação, o meia espanhol desfalcará o Vissel Kobe nas duas rodadas finais do Campeonato Japonês e também perderá boa parte do começo da próxima temporada. Capitão da equipe, ele chegou ao clube em maio de 2018, após deixar o Barcelona.

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