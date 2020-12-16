Iniesta passa por cirurgia na coxa e deve ficar quatro meses longe dos gramados

Após sofrer uma ruptura de tendão na coxa direita na semana passada, Andrés Iniesta foi submetido a um procedimento cirúrgico em Barcelona, nesta terça-feira. O Vissel Kobe, clube japonês onde o meia atua desde 2018, confirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e informou que o prazo de recuperação do atleta de 36 anos é de quatro meses.
+ Messi perto do PSG, João Felix atrai interesse de italianos Veja o Dia do Mercado!A lesão havia ocorrido na última quinta-feira no duelo do Vissel Kobe contra o Suwon Bluewings, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Iniesta foi examinado inicialmente em um hospital no Qatar, onde está sendo realizada a fase final do torneio, e rumou a Barcelona após ter o diagnóstico confirmado.
- Depois de diferentes exames e consultas com a equipe médica, analisamos que a melhor decisão era de operar e ter mais segurança para recuperação. A cirurgia foi um êxito e estou muito bem. Meu objetivo é poder voltar o quanto antes a aproveitar o que gosto mais. Toda minha energia está colocada na recuperação e no trabalho que vem à frente - disse Iniesta em comunicado.
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Em função do longo período de recuperação, o meia espanhol desfalcará o Vissel Kobe nas duas rodadas finais do Campeonato Japonês e também perderá boa parte do começo da próxima temporada. Capitão da equipe, ele chegou ao clube em maio de 2018, após deixar o Barcelona.