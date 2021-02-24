Iniesta elogia Pedri: 'Não parece que tem 18 anos. Tem muito potencial'

Em grande fase, Pedri ganhou elogios de ninguém menos que Andrés Iniesta. Atualmente no Vissel Kobe, do Japão, o ídolo do clube falou sobre o que tem achado das atuações da jovem promessa e garantiu que seu futuro será brilhante.
- É claro que Pedri tem muito potencial. Acredito que está em um lugar ideal para continuar crescendo, para continuar explorando suas virtudes. Desejo a ele tudo de bom e o importante é que ele tenha calma, que as pessoas também o deixem em paz, porque ele é jovem e tem tudo pela frente. Estou convicto e sei que é um menino que está muito bem preparado, sabe o que tem que fazer e gosta de jogar. Ele gosta de bola e não parece ter apenas 18 anos. É importante que continue crescendo, porque com certeza tem um grande futuro no Barça - disse em coletiva.Com apenas 18 anos, Pedri se tornou titular absoluto do Barcelona. Na temporada, ele atuou em 35 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências.