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Nada de 7 a 1

Início diferente! Brasil termina primeiro tempo vencendo por 1 a 0

Diferente da Copa do Mundo de 2014, quando perdeu para a Alemanha por 7 a 1, Brasil começou bem e está em vantagem no placar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 20:00

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:00

A Seleção Brasileira demorou para encontrar o seu melhor futebol na partida que acontece na tarde desta terça-feira (27) contra a Alemanha, mas conseguiu terminar o primeiro tempo com vantagem no placar: 1 a 0. O amistoso, que está no 2º tempo, acontece em Berlim, capital alemã.
Gabriel Jesus abre o placar para o Brasil diante da Alemanha Crédito: AFP
Aos 37 minutos, em um cruzamento da direita de William, o atacante Gabriel Jesus fez o primeiro gol da partida. O gol do camisa 9 brasileiro veio em uma forte cabeçada. O goleiro alemão Trapp chegou a tocar, mas a bola bateu no arqueiro e foi para às redes.
Durante o primeiro tempo, a Alemanha chegou a surpreender com boas chances de abrir o placar. Alison, atento, impediu o tento alemão em duas situações.

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