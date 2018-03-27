Início diferente! Brasil termina primeiro tempo vencendo por 1 a 0

A Seleção Brasileira demorou para encontrar o seu melhor futebol na partida que acontece na tarde desta terça-feira (27) contra a Alemanha, mas conseguiu terminar o primeiro tempo com vantagem no placar: 1 a 0. O amistoso, que está no 2º tempo, acontece em Berlim, capital alemã.

Gabriel Jesus abre o placar para o Brasil diante da Alemanha Crédito: AFP

Aos 37 minutos, em um cruzamento da direita de William, o atacante Gabriel Jesus fez o primeiro gol da partida. O gol do camisa 9 brasileiro veio em uma forte cabeçada. O goleiro alemão Trapp chegou a tocar, mas a bola bateu no arqueiro e foi para às redes.