Início de Vojvoda no Fortaleza vira tema para a imprensa argentina

Não só pelas cinco vitórias e dois empates nos sete primeiros compromissos dirigindo o Fortaleza, mas também por alguns resultados de imponência, o técnico Juan Pablo Vojvoda já conseguiu fazer o seu início de trajetória no futebol brasileiro reverberar na imprensa esportiva de seu país natal, a Argentina.Em matéria publicada pelo 'Olé' no último domingo (6), além de destacar a sonora goleada por 5 a 1 aplicada sobre o Internacional, os resultados como a conquista estadual e também a vitória na estreia contra o Atlético-MG em pleno Mineirão foram mencionadas pelo periódico.
-O técnico ex-Newell's, Defensa, Talleres, Huracán e Unión La Calera chegou ao norte (sic) do Brasil em maio desse ano e, em menos de um mês, não só ganhou um título como é a sensação do começo do Brasileirão. Sua equipe ganha e goleia. Voltou a deixar no domingo ao passar por 5 a 1 nada menos do que pelo Inter de Porto Alegre. O treinador de 46 anos segue invicto desde que chegou ao clube - relatou o veículo.
- Na primeira rodada do torneio, a equipe de Vojvoda venceu nada menos que o Atlético Mineiro, candidato da Copa Libertadores: fez 2 a 1 de visitante com dois gols de Pikachu - acrescentou.
Tentando manter a boa fase, o próximo desafio do técnico e de seus comandados será buscar a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil em confronto decisivo contra o Ceará. Como não há critério de desempate no gol como visitante, o empate de 1 a 1 no primeiro jogo faz com que um novo resultado de igualdade leve a decisão para as penalidades.