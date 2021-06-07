Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Início de Vojvoda no Fortaleza vira tema para a imprensa argentina

Principal diário esportivo do país, o 'Olé' destacou não apenas a conquista do Cearense como os dois bons resultados no Brasileirão...
Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:51

Crédito: Técnico está invicto nos sete jogos que dirigiu o Leão do Pici (Leonardo Moreira/FEC
Não só pelas cinco vitórias e dois empates nos sete primeiros compromissos dirigindo o Fortaleza, mas também por alguns resultados de imponência, o técnico Juan Pablo Vojvoda já conseguiu fazer o seu início de trajetória no futebol brasileiro reverberar na imprensa esportiva de seu país natal, a Argentina.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Em matéria publicada pelo 'Olé' no último domingo (6), além de destacar a sonora goleada por 5 a 1 aplicada sobre o Internacional, os resultados como a conquista estadual e também a vitória na estreia contra o Atlético-MG em pleno Mineirão foram mencionadas pelo periódico.
-O técnico ex-Newell's, Defensa, Talleres, Huracán e Unión La Calera chegou ao norte (sic) do Brasil em maio desse ano e, em menos de um mês, não só ganhou um título como é a sensação do começo do Brasileirão. Sua equipe ganha e goleia. Voltou a deixar no domingo ao passar por 5 a 1 nada menos do que pelo Inter de Porto Alegre. O treinador de 46 anos segue invicto desde que chegou ao clube - relatou o veículo.
- Na primeira rodada do torneio, a equipe de Vojvoda venceu nada menos que o Atlético Mineiro, candidato da Copa Libertadores: fez 2 a 1 de visitante com dois gols de Pikachu - acrescentou.
Tentando manter a boa fase, o próximo desafio do técnico e de seus comandados será buscar a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil em confronto decisivo contra o Ceará. Como não há critério de desempate no gol como visitante, o empate de 1 a 1 no primeiro jogo faz com que um novo resultado de igualdade leve a decisão para as penalidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados