Início de Campeonato Paulista do São Paulo é o pior desde 1960

O São Paulo começou mal o Campeonato Paulista, com apenas um ponto de nove possíveis. Em três rodadas, foram duas derrotas e um empate. Esse início é o pior do time no estadual desde a temporada de 1960. Naquela ocasião, o São Paulo também perdeu duas e empatou uma nas três partidas disputadas. O retrospecto só não é pior do que em 1936, quando o Tricolor perdeu os três primeiros jogos, segundo levantamento do 'Anotações Tricolores'.

O São Paulo começou o ano sendo derrotado pelo Guarani por 2 a 1, no Brinco de Ouro. Depois, empatou sem gols com o Ituano no Morumbi e perdeu para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, em Bragança Paulista. O técnico Rogério Ceni analisou a questão como consequência da parte física. - Se fosse como no Carioca, que se coloca um time de garotos e vai dando sequência à preparação, seria melhor. Poderíamos ter usado mais jogadores da Copinha, com um ou outro do elenco que estivesse melhor fisicamente, enquanto os outros fizessem uma pré-temporada mais longa. Talvez este tenha sido o erro de avaliação, mas vamos buscar – disse o treinador.

O São Paulo terá cinco dias de treinamento antes do próximo compromisso, diante do Santo André, na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi.