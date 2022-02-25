Ingressos para Portuguesa e Botafogo já estão à venda. Saiba os valores e onde comprar!

A venda de ingressos para o confronto entre Portuguesa e Botafogo, que acontecerá no domingo (27), às 19h. Mandante, a Lusinha disponibilizou 4,9 mil ingressos para o confronto no Estádio Luso-Brasileiro. As vendas começaram no site https://tickethub.com.br/ nesta sexta-feira. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40. Por razões de segurança, a venda online se dará até o horário do jogo. A venda nos pontos físicos, por sua vez, acontecerá até o dia do duelo às 13h.

SERVIÇO:

Data-Hora: 27/02 (domingo), às 19hEstádio: Luso-Brasileiro

Carga disponibilizada: 4.900 ingressosVenda no site: www.tickethub.com.brAbertura dos portões: 17h

SETORES DISPONÍVEIS:

Social Principal (Botafogo) / Social Visitante (Portuguesa)

VALORES DOS INGRESSOS:

Ingresso: R$40 (inteira) eR$20 (meia)

*ATENÇÃO: Sócio-torcedor Camisa 7 paga meia-entrada, EXCLUSIVAMENTE NOS PONTOS DE VENDAS FÍSICAS, mediante a apresentação da carteira ou painel logado e o documento de identificação.

PONTOS DE VENDA FÍSICA - BOTAFOGO

General Severiano - Sexta (25/02), sábado (26/02) e domingo (27/02): 10h às 17h Luso-Brasileiro (Rua Haroldo Lobo, 400) - Sexta (25/02), sábado (26/02) e domingo (27/02): 10h às 17h

PONTO DE VENDAS PORTUGUESA

Luso-Brasileiro (Rua Haroldo Lobo, 400) - Sexta (25/02), sábado (26/02) e domingo (27/02): 10h às 17h

COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente, até sábado (26/02) das 10h às 17h nos pontos de venda. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.