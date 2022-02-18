Ingressos para decisão de Supercopa do Brasil esgotam; Flamengo e Atlético-MG disputam o título

A dois dias da disputa da Supercopa do Brasil, os ingressos para o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, esgotaram. O confronto ocorre neste domingo, às 16h, na Arena Pantanal, e contará com a ocupação de 80% do estádio, limite definido pela Prefeitura de Cuiabá. Ao todo, 31.219 foram disponibilizados e vendidos para a decisão. As vendas tiveram início na última quarta-feira e o preço dos ingressos variou entre R$50 e R$300. Nesta sexta-feira, os bilhetes foram disponibilizados em lojas físicas de Cuiabá e esgotaram em poucas horas. A Arena foi distribuída em quatro setores mistos e dois exclusivos para cada torcida, cada uma com aproximadamente 3.500 lugares.