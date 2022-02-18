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Ingressos para decisão de Supercopa do Brasil esgotam; Flamengo e Atlético-MG disputam o título

Confronto entre Rubro-Negro e Galo contará com 80% da ocupação da Arena Pantanal; Partida ocorre neste domingo, às 16h...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 14:26
A dois dias da disputa da Supercopa do Brasil, os ingressos para o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, esgotaram. O confronto ocorre neste domingo, às 16h, na Arena Pantanal, e contará com a ocupação de 80% do estádio, limite definido pela Prefeitura de Cuiabá. Ao todo, 31.219 foram disponibilizados e vendidos para a decisão. As vendas tiveram início na última quarta-feira e o preço dos ingressos variou entre R$50 e R$300. Nesta sexta-feira, os bilhetes foram disponibilizados em lojas físicas de Cuiabá e esgotaram em poucas horas. A Arena foi distribuída em quatro setores mistos e dois exclusivos para cada torcida, cada uma com aproximadamente 3.500 lugares.
O Flamengo encara o Atlético-MG no próximo domingo, pela finalíssima da Supercopa do Brasil, na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 16h. Você poderá acompanhar todas as emoções deste confronto em tempo real pelo LANCE!.
Crédito: 31.219ingressosforamvendidosparaodueloentreFlamengoeAtlético-MG(Foto:MatheusDantas/LANCE!

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