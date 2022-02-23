Ingressos para clássico entre Figueirense e Avaí começam a ser vendidos

O clássico da capital catarinense a ser disputado no próximo domingo (26) entre Figueirense e Avaí, no Campeonato Catarinense, teve a venda de ingressos aberta nesta quarta-feira (23).>A classificação do estadual nas rodadas finais da fase classificatóriaOs preços tem variação de R$ 40 até R$ 120 onde o setor destinado aos visitantes conta com ingressos em valor único é de R$ 40 (havendo a possibilidade de meia-entrada por R$ 20), a mesma quantia para os setores B, C e D que serão ocupados pelos torcedores do Alvinegro. No caso da área coberta, o valor é de R$ 120 (R$ 60 a meia entrada).

Para a equipe do Figueira, vencer o confronto capitalino significa ter a chance de se aproximar da classificação para o mata-mata. Neste momento, o time está em sexto lugar com 11 pontos, apenas duas unidades acima do primeiro clube fora do G8, o Marcílio Dias.

Já em relação ao time Azzurra, a urgência do triunfo paira em relação a evitar uma possível entrada no Z2 do Catarinense (é o 10° colocado com nove pontos) tendo somente mais dois confrontos para disputar até o fim da primeira fase.