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futebol

Ingressos para clássico entre Figueirense e Avaí começam a ser vendidos

Duelo marcado para o próximo domingo (27), no Orlando Scarpelli, vale pela 8ª Rodada do Campeonato Catarinense...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 16:51
O clássico da capital catarinense a ser disputado no próximo domingo (26) entre Figueirense e Avaí, no Campeonato Catarinense, teve a venda de ingressos aberta nesta quarta-feira (23).>A classificação do estadual nas rodadas finais da fase classificatóriaOs preços tem variação de R$ 40 até R$ 120 onde o setor destinado aos visitantes conta com ingressos em valor único é de R$ 40 (havendo a possibilidade de meia-entrada por R$ 20), a mesma quantia para os setores B, C e D que serão ocupados pelos torcedores do Alvinegro. No caso da área coberta, o valor é de R$ 120 (R$ 60 a meia entrada).
Para a equipe do Figueira, vencer o confronto capitalino significa ter a chance de se aproximar da classificação para o mata-mata. Neste momento, o time está em sexto lugar com 11 pontos, apenas duas unidades acima do primeiro clube fora do G8, o Marcílio Dias.
Já em relação ao time Azzurra, a urgência do triunfo paira em relação a evitar uma possível entrada no Z2 do Catarinense (é o 10° colocado com nove pontos) tendo somente mais dois confrontos para disputar até o fim da primeira fase.
Crédito: Divulgação/PatrickFloriani/FFC

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