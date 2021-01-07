futebol

'Ingrato', 'mascaradinho': Tche Tchê e Diniz discutem durante o jogo

Volante e técnico do São Paulo tiveram 'entrevero' na goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino. Jogador foi expulso no segundo tempo após cotovelada em Cuello...
07 jan 2021 às 00:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 00:25

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino e uma cena chamou a atenção durante o jogo. Enquanto o Tricolor já perdia por três gols de diferença, a transmissão captou uma bronca do técnico Fernando Diniz em Tchê Tchê.
- Seu ingrato do c..., seu perninha do c..., seu mascaradinho. Vai se f... - gritou o treinador são-paulino. O volante havia comentado com treinador que os companheiros estavam reclamando com ele em algumas jogadas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO No entanto, o volante foi o autor do primeiro gol são-paulino, ainda na primeira etapa. Porém, ele foi expulso na segunda etapa após agredir Cuello e comprometeu a equipe, que já estava perdendo por 4 a 1. Carneiro ainda descontou no final.
