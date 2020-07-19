Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inglês: Wolverhampton e Sheffield jogam por vagas na Liga Europa

Time de Nuno Espírito Santo encara Crystal Palace em péssima fase, enquanto Sheffield tenta se recuperar de derrota para o Leicester contra o Everton em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 14:28

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 14:28

Crédito: Wolves vive grande momento na temporada do Campeonato Inglês (BEN STANSALL / POOL / AFP
Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Wolverhampton não sonha mais com uma possível vaga em Liga dos Campeões, mas quer se consolidar em zona de Liga Europa. O time de Nuno Espírito Santo encara o Crystal Palace nesta segunda-feira, às 16h15 (horário de Brasília), para se aproximar do objetivo.
O técnico português faz um balanço da atual temporada em comparação com a anterior e vê seu time se desenvolvendo.
- Eu acredito que estamos melhorando, sempre tentando ser melhor, sabendo que é uma temporada difícil. O importante é competir bem. É o que queremos para a próxima (época), competir bem, ser organizados, sólidos e jogar um bom futebol. Temos que jogar segunda, depois domingo. Ainda temos o confronto contra o Olympiacos, então ainda temos muita coisa pela frente para focar.
Outro time na busca por uma vaga na Liga Europa é o Sheffield United que enfrenta o Everton também na segunda-feira, mas às 14h (horário de Brasília). A equipe ocupa a 8ª posição e está apenas dois pontos atrás do Wolverhampton e de conseguir uma vaga inesperada após ter subido da segunda divisão.
Na coletiva, o zagueiro Jack O’Connell se mostrou chateado pela rodada para o Leicester na última rodada e planeja jogos difíceis nas duas últimas rodadas da Premier League.
- Foi difícil de aceitar, não fomos bem. Temos que tentar seguir em frente, pois temos um grande jogo na segunda. Temos tudo para jogar (bem). Dois jogos enormes. É bom que voltamos para casa para deixar para trás o desempenho contra o Leicester. Vai ser um jogo difícil e temos que esperar o melhor lado do Everton. Espero que possamos reagir.
Além destes confrontos, Brighton e Newcastle também se enfrentam às 14h (horário de Brasília), mas o jogo não vale muito para a competição, pois as equipes não brigam contra o rebaixamento ou por vagas em competições europeias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados