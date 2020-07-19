Inglês: Wolverhampton e Sheffield jogam por vagas na Liga Europa

Crédito: Wolves vive grande momento na temporada do Campeonato Inglês (BEN STANSALL / POOL / AFP

Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Wolverhampton não sonha mais com uma possível vaga em Liga dos Campeões, mas quer se consolidar em zona de Liga Europa. O time de Nuno Espírito Santo encara o Crystal Palace nesta segunda-feira, às 16h15 (horário de Brasília), para se aproximar do objetivo.

O técnico português faz um balanço da atual temporada em comparação com a anterior e vê seu time se desenvolvendo.

- Eu acredito que estamos melhorando, sempre tentando ser melhor, sabendo que é uma temporada difícil. O importante é competir bem. É o que queremos para a próxima (época), competir bem, ser organizados, sólidos e jogar um bom futebol. Temos que jogar segunda, depois domingo. Ainda temos o confronto contra o Olympiacos, então ainda temos muita coisa pela frente para focar.

Outro time na busca por uma vaga na Liga Europa é o Sheffield United que enfrenta o Everton também na segunda-feira, mas às 14h (horário de Brasília). A equipe ocupa a 8ª posição e está apenas dois pontos atrás do Wolverhampton e de conseguir uma vaga inesperada após ter subido da segunda divisão.

Na coletiva, o zagueiro Jack O’Connell se mostrou chateado pela rodada para o Leicester na última rodada e planeja jogos difíceis nas duas últimas rodadas da Premier League.

- Foi difícil de aceitar, não fomos bem. Temos que tentar seguir em frente, pois temos um grande jogo na segunda. Temos tudo para jogar (bem). Dois jogos enormes. É bom que voltamos para casa para deixar para trás o desempenho contra o Leicester. Vai ser um jogo difícil e temos que esperar o melhor lado do Everton. Espero que possamos reagir.