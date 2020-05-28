Inglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e Arsenal

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Os clubes do Campeonato Inglês acordaram no retorno da Premier League nesta quinta-feira. Após a liberação para os treinos com contato total, as partidas terão início daqui a três semanas e os primeiros jogos serão no próximo dia 17 de junho. Manchester City e Arsenal duelam em jogo atrasado, assim como Aston Villa e Sheffield United, de acordo com o “The Telegraph”. Já as demais rodadas serão realizadas a partir do dia 20 de junho.

Com os jogos atrasados sendo cumpridos, todas as equipes estarão com as mesmas 29 partidas disputadas e irão faltar apenas nove para o fim da competição. O torneio está parado desde meados de março por conta da crise de coronavírus que atingiu personalidades da Premier League, como Mikel Arteta, um dos primeiros nomes confirmados com a COVID-19.

Os técnicos terão uma missão árdua, pois serão apenas três semanas de trabalhos coletivos até a retomada da Premier League. Na última semana, os times começaram as sessões de trabalho em pequenos grupos de atletas, seguindo o protocolo do governo e as medidas de segurança sanitária.