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futebol

Inglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e Arsenal

Após rodadas atrasadas serem feitas, demais jogos vão voltar a partir do dia 20 de junho. Treinamentos com contato total já foram permitidos seguindo protocolo de segurança...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 14:11

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 14:11

Crédito: Divulgação
Os clubes do Campeonato Inglês acordaram no retorno da Premier League nesta quinta-feira. Após a liberação para os treinos com contato total, as partidas terão início daqui a três semanas e os primeiros jogos serão no próximo dia 17 de junho. Manchester City e Arsenal duelam em jogo atrasado, assim como Aston Villa e Sheffield United, de acordo com o “The Telegraph”. Já as demais rodadas serão realizadas a partir do dia 20 de junho.
Com os jogos atrasados sendo cumpridos, todas as equipes estarão com as mesmas 29 partidas disputadas e irão faltar apenas nove para o fim da competição. O torneio está parado desde meados de março por conta da crise de coronavírus que atingiu personalidades da Premier League, como Mikel Arteta, um dos primeiros nomes confirmados com a COVID-19.
Os técnicos terão uma missão árdua, pois serão apenas três semanas de trabalhos coletivos até a retomada da Premier League. Na última semana, os times começaram as sessões de trabalho em pequenos grupos de atletas, seguindo o protocolo do governo e as medidas de segurança sanitária.
Na última terça-feira, os jogadores foram ouvidos e deram luz verde para que os treinos com contatos pudessem voltar a acontecer. Além disso, três baterias de testes de coronavírus foram realizadas e os resultados positivos são pequenos, o que ajudou no impulsionamento para o retorno do Campeonato Inglês.E MAIS:Técnico do RB Salzburg lamenta venda barata de MinaminoReal Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul PogbaReal Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporadaDirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multa E MAIS:

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