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Inglês: Son marca três, Tottenham goleia o Aston Villa e segue firme na disputa por vaga no G4

Fora de casa, Spurs aplicam 4 a 0, seguem em quarto lugar e ainda abrem vantagem sobre o Arsenal, que perdeu horas mais cedo. Kulusevski também deixa o dele...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 15:25
Sem dificuldades, o Tottenham goleou o Aston Villa, neste sábado, fora de casa: 4 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O grande nome do duelo foi Son, que fez três (um no primeiro tempo e dois no segundo). Kulusevski também deixou o dele, na etapa complementar. Confira a tabela do Campeonato Inglês
No lado do Tottenham, o brasileiro Emerson Royal foi titular na lateral direita e jogou os 90 minutos. Já o meia-atacante Lucas Moura substituiu Son aos 33 da etapa complementar. Pelo time mandante, o volante Douglas Luiz e o meia Philippe Coutinho saíram jogando, mas só o segundo foi trocado.
Panorama Com o resultado, o Tottenham permanece em quarto lugar, com 57 pontos, em 31 jogos. Os três primeiros são Manchester City (73), Liverpool (72) e Chelsea (62), todos com 30 partidas. Ainda neste sábado, mas um pouco mais cedo, os Spurs comemoram a derrota do rival Arsenal, que agora está em quinto lugar, menos perto, do G4, com 54 pontos em 30 jogos.
Já o Aston Villa é o 12º, com 36 pontos em 31 compromissos. Na Inglaterra, há um Z3, que no momento é aberto pelo Burnley, que tem 24 pontos em 29 partidas.
O Tottenham volta a campo agora no próximo sábado, quando receberá o Brighton, às 8h30, também pelo Campeonato Inglês. O Villa jogará no mesmo dia, mas fora de casa e às 11h, contra o Leicester.
Crédito: Sul-coreanofoionomedapartidaeanotoutrêsgols.TottenhamestáfirmenabrigaporG4(Foto:Divulgação/APF

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