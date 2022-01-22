Inglês: Manchester City empata com o Southampton e tem sequência de 12 vitórias seguidas interrompida

Tudo igual no sul da Inglaterra. Neste sábado, pelo Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Southampton e as equipes empataram em 1 a 1 no St. Mary's Stadium. Walker-Peters abriu o placar para os donos da casa e Laporte deixou tudo igual.
GOLAÇOJogando em casa, o Southampton surpreendeu e foi para cima do Manchester City no início. Com sete minutos, o lateral Walker-Peters fez jogada pela direita, tabelou com Redmond e bateu bonito com a parte de fora do pé para abrir o marcador sem dar chances ao goleiro Ederson.
CHANCE PERDIDADepois de sofrer o gol, o Manchester City tentou controlar a partida, mas encontrou dificuldades de chegar à meta dos Saints. A melhor chance foi no final da etapa inicial, depois de Foden entregar para Sterling. Na risca da pequena área, o camisa 7 bateu em cima de Forster, que fez a defesa.
TUDO IGUALNo segundo tempo, o Manchester City se lançou ao ataque e controlou a partida durante os 45 minutos. O time de Pep Guardiola chegou ao gol de empate aos 20 minutos, depois que De Bruyne cobrou falta na área e o zagueiro Laporte mandou de cabeça para o fundo das redes.
SEQUÊNCIA INTERROMPIDACom o empate, o Manchester City viu sua incrível série de vitórias ser interrompida. Ao todo, eram 12 triunfos consecutivos dos Sky Blues, que agora têm 57 pontos na ponta da tabela. O Southampton, com o ponto conquistado, chegou aos 25, na décima segunda colocação.
SEQUÊNCIAO futebol na Terra da Rainha agora será pausado por causa da Data-Fifa e retorna somente daqui a duas semanas. No dia 5 de fevereiro, o Southampton encara o Coventry City, pela Copa da Inglaterra, enquanto o Manchester City tem compromisso com o Fulham, no mesmo dia, também pela FA Cup.