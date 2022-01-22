Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inglês: Manchester City empata com o Southampton e tem sequência de 12 vitórias seguidas interrompida
Inglês: Manchester City empata com o Southampton e tem sequência de 12 vitórias seguidas interrompida

Time de Pep Guardiola sofre gol no início, mas controla restante da partida para somar mais um ponto. Última vez sem triunfar no torneio havia sido em outubro...
LanceNet

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 16:24

Tudo igual no sul da Inglaterra. Neste sábado, pelo Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Southampton e as equipes empataram em 1 a 1 no St. Mary's Stadium. Walker-Peters abriu o placar para os donos da casa e Laporte deixou tudo igual.
GOLAÇOJogando em casa, o Southampton surpreendeu e foi para cima do Manchester City no início. Com sete minutos, o lateral Walker-Peters fez jogada pela direita, tabelou com Redmond e bateu bonito com a parte de fora do pé para abrir o marcador sem dar chances ao goleiro Ederson.
CHANCE PERDIDADepois de sofrer o gol, o Manchester City tentou controlar a partida, mas encontrou dificuldades de chegar à meta dos Saints. A melhor chance foi no final da etapa inicial, depois de Foden entregar para Sterling. Na risca da pequena área, o camisa 7 bateu em cima de Forster, que fez a defesa.
TUDO IGUALNo segundo tempo, o Manchester City se lançou ao ataque e controlou a partida durante os 45 minutos. O time de Pep Guardiola chegou ao gol de empate aos 20 minutos, depois que De Bruyne cobrou falta na área e o zagueiro Laporte mandou de cabeça para o fundo das redes.
SEQUÊNCIA INTERROMPIDACom o empate, o Manchester City viu sua incrível série de vitórias ser interrompida. Ao todo, eram 12 triunfos consecutivos dos Sky Blues, que agora têm 57 pontos na ponta da tabela. O Southampton, com o ponto conquistado, chegou aos 25, na décima segunda colocação.
SEQUÊNCIA​O futebol na Terra da Rainha agora será pausado por causa da Data-Fifa e retorna somente daqui a duas semanas. No dia 5 de fevereiro, o Southampton encara o Coventry City, pela Copa da Inglaterra, enquanto o Manchester City tem compromisso com o Fulham, no mesmo dia, também pela FA Cup.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados