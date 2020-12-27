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Inglês: Liverpool empata com o West Bromwich e desperdiça chance de abrir vantagem na liderança

Time de Jürgen Klopp domina a partida, cria as melhores chances, mas vê o adversário chegar ao gol de empate na reta final da partida e fazer a zebra passear em Anfield...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 15:22
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Tropeçou. O Liverpool recebeu o West Bromwich neste domingo pelo Campeonato Inglês e o time de Jürgen Klopp ficoi no empate em 1 a 1 com os Baggies. Os gols foram marcados por Mané, para os Reds, enquanto Semi Ajayi empatou para os visitantes.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDOMÍNIOJogando em casa, o Liverpool não deu espaço para o West Bromwich respirar no primeiro tempo e os Reds sufocaram o adversário. Aos 11 minutos, o zagueiro camaronês Matip, como um autêntico meia, achou lindo lançamento para Mané dentro da área e o camisa 10 não desperdiçou.
ALISSON SALVAA proposta do West Bromwich era bem clara: dar a bola ao Liverpool e tentar um contra-ataque que surpreendesse. Os Reds tiveram o controle do jogo no segundo tempo, mas não conseguiram marcar. Por volta dos 25 minutos, os visitantes quase empataram com Grant em joga rápida, mas o goleiro brasileiro fez grande defesa com o pé esquerdo.
NÃO DEU PARA EVITARAos 37 minutos da etapa final, o brasileiro Mateus Pereira, que começou no banco, cobrou escanteio curto e voltou para receber. Após cruzamento na área, o Semi Ajayi ganhou de Fabinho no alto e cabeceou. A bola pegou na trave, andou sobre a linha e entrou.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool encara o Newcastle, fora de casa. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília). O West Bromwich, por sua vez, tem compromisso contra o Leeds, na próxima terça-feira, em casa.

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