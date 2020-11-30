Inglês: Leicester perde para o Fulham em casa e West Ham bate o Aston Villa em jogo emocionante até o fim

Duas rodadas completaram a décima rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira. Jogando em casa, o Leicester perdeu para o Fulham por 2 a 1, enquanto o West Ham recebeu o Aston Villa e bateu o adversário também por 2 a 1 em um jogo com muitas emoções.
+ Veja a tabela da Premier LeagueZEBRA NA CASA DA RAPOSAO Fulham, que até o início da rodada estava na zona de rebaixamento, surpreendeu o Leicester e venceu por 2 a 1. Ademola Lookman abriu o placar depois de rápido contra-ataque e Cavaleiro ampliou em cobrança de pênalti. No fim, Vardy serviu Harvey Barnes, que descontou.
EMOÇÃO DO INÍCIO AO FIMNo Estádio Olímpico de Londres, o West Ham recebeu o Aston Villa e abriu o placar logo com um minuto com o zagueiro Ogbonna após cobrança de escanteio. Grealish deixou tudo igual com belo chute de fora da área. Os donos da casa voltaram a ficar na frente com Bowen. No fim do jogo, Watkins perdeu pênalti para o Aston Villa e nos acréscimos o centroavante teve gol anulado por impedimento.
SEQUÊNCIAAston Villa x Newcastle - 4/12 - 17hManchester City x Fulham - 5/12 - 12hWest Ham x Manchester United - 5/12 - 14h30Sheffield United x Leicester City - 6/12 - 11h15
Todos os jogos são no horário de Brasília.