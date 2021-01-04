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Inglês, Espanhol, Fla-Flu, Série B... Veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira

Dia terá confrontos dos principais campeonatos da Europa e clássico decisivo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 03:00
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Após um fim de semana agitado, com várias partidas ao redor do mundo, a segunda-feira ainda reserva bons jogos para o fã do esporte. Desde confrontos pelos principais campeonatos europeus até jogos decisivos na Série B do Brasileirão e clássico no Sub-20, os torcedores poderão acompanhar diversas partidas ao longo do dia.
+ Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contratoNa Inglaterra, Southampton e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no fechamento da 17ª rodada da Premier League. No mesmo horário, mas pelo Campeonato Espanhol, Valencia e Cádiz medem forças no Mestalla. Mais cedo, às 14h, Benfica e Santa Clara voltam a campo para retomarem a partida que começou neste domingo e precisou ser interrompida pela forte chuva.
No Brasil, dois jogos fecham a 32ª rodada da Série B em duelos diretos na briga pela fuga do rebaixamento. Outra partida decisiva é o segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Sub-20 entre Flamengo e Fluminense. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, na Gávea.Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Santa Clara x BenficaCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports 2
15h - Fluminense x FlamengoCampeonato Brasileiro Sub-20 - Quartas de FinalOnde assistir: SporTV ou MyCujoo
17h - Southampton x LiverpoolCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil17h - Valencia x CádizCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
17h - Paraná x Botafogo-SPCampeonato Brasileiro - Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
20h - Confiança x NáuticoCampeonato Brasileiro - Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
20h - Londrina x PaysanduCampeonato Brasileiro - Série COnde assistir: DAZN

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