Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa

Dois tempos distintos e triunfo fora de casa. Foi assim que o Manchester United bateu o Brentford nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês, no Brentford Community Stadium, em Londres. Com gols de Elanga, Greenwood e Rashford, o time de Ralf Rangnick venceu por 3 a 1. Ivan Toney descontou para o time da casa.PRESSÃO LONDRINAJogando em casa, o Brentford não se intimidou com a força do elenco do Manchester United e foi para cima do time de Cristiano Ronaldo. A equipe de Thomas Frank chegou a criar boas chances, levou perigo ao gol dos Diabos Vermelhos, mas viu o goleiro De Gea fazer boas intervenções na etapa inicial.
SEGUNDO TEMPO INTENSONo segundo tempo, a postura do Manchester United foi completamente diferente. Aos dez, Fred achou lindo lançamento para Elanga, que fez o primeiro. Sete minutos depois, em rápido contra-ataque, CR7 tocou de peito para Bruno Fernandes entregar para Greenwood ampliar. Na reta final, Rashford, que saiu do banco, marcou o terceiro em chute forte. Nos últimos minutos, Ivan Toney descontou para o Brentford.
RECLAMAÇÃO DO ROBOZÃOQuando o Manchester United vencia por 2 a 0, Ralf Rangnick mexeu no time e tirou o português Crisitiano Ronaldo, que foi substituído por Maguire. O camisa 7 não gostou nada da mudança, e saiu esbravejando: "por que ele me tirou?", referindo-se ao treinador.
SEQUÊNCIABrentford e Manchester United voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. O time de Londres recebe o Wolverhampton, enquanto os Red Devils encaram o West Ham, em casa.