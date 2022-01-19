Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa

Diabos Vermelhos sofrem no primeiro tempo, mas têm atuação de gala nos 45 minutos finais para conquistar mais três pontos na disputa da Premier League...
LanceNet

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:55

Dois tempos distintos e triunfo fora de casa. Foi assim que o Manchester United bateu o Brentford nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês, no Brentford Community Stadium, em Londres. Com gols de Elanga, Greenwood e Rashford, o time de Ralf Rangnick venceu por 3 a 1. Ivan Toney descontou para o time da casa.PRESSÃO LONDRINAJogando em casa, o Brentford não se intimidou com a força do elenco do Manchester United e foi para cima do time de Cristiano Ronaldo. A equipe de Thomas Frank chegou a criar boas chances, levou perigo ao gol dos Diabos Vermelhos, mas viu o goleiro De Gea fazer boas intervenções na etapa inicial.
SEGUNDO TEMPO INTENSONo segundo tempo, a postura do Manchester United foi completamente diferente. Aos dez, Fred achou lindo lançamento para Elanga, que fez o primeiro. Sete minutos depois, em rápido contra-ataque, CR7 tocou de peito para Bruno Fernandes entregar para Greenwood ampliar. Na reta final, Rashford, que saiu do banco, marcou o terceiro em chute forte. Nos últimos minutos, Ivan Toney descontou para o Brentford.
RECLAMAÇÃO DO ROBOZÃOQuando o Manchester United vencia por 2 a 0, Ralf Rangnick mexeu no time e tirou o português Crisitiano Ronaldo, que foi substituído por Maguire. O camisa 7 não gostou nada da mudança, e saiu esbravejando: "por que ele me tirou?", referindo-se ao treinador.
SEQUÊNCIA​Brentford e Manchester United voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. O time de Londres recebe o Wolverhampton, enquanto os Red Devils encaram o West Ham, em casa.
Elanga marcou o primeiro gol da vitória do Manchester United (Foto: BEN STANSALL/AFP)

