Inglaterra x Suíça: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do amistoso internacional

A preparação para a Copa do Mundo já foi iniciada, e em Wembley, Inglaterra e Suíça entram em campo para um amistoso, às 14h30 de Brasília. s duas equipes já estão classificadas para o Mundial, no Qatar.INGLATERRAA atual vice-campeã europeia segue invicta desde 2020, quando perdeu para a Bélgica, pela Nations League. Já são mais de 20 jogos sem perder, contando também, a campanha na Euro, na qual perdeu o título para a Itália, nos pênaltis. Bukayo Saka testou positivo para Covid-19 e foi cortado do time.
SUÍÇADesde o fim de sua campanha na Euro, a Suíça fez sete jogos e não perdeu nenhum. Além disso, os suíços já estão classificados para a Copa do Mundo, tendo ficado na 1ª posição em um grupo com a Itália, que foi a última equuipe a vencer os suíços, ainda na fase de grupos da Eurocopa.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 26 de março, às 14h30 de BrasíliaLocal: Wembley, Londres, InglaterraOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports Prováveis escalações:
INGLATERRA (Treinador: Gareth Sothgate)Pickford, Maguire, Mings, Davies, Walker, Bellingham, Rice, Shaw, Sterling, Grealish e Kane
SUÍÇA (Treinador: Murat Yakin)Kobel, Rodriguez, Akanji, Schar, Mbabu, Xhaka, Freuler, Vargas, Shaqiri, Okafor e Gavranovic