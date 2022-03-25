  • Inglaterra x Suíça: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do amistoso internacional
futebol

Inglaterra x Suíça: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do amistoso internacional

Já classificados para a Copa, Ingleses e suíços se enfrentam em Wembley...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 18:42

LanceNet

A preparação para a Copa do Mundo já foi iniciada, e em Wembley, Inglaterra e Suíça entram em campo para um amistoso, às 14h30 de Brasília. s duas equipes já estão classificadas para o Mundial, no Qatar.INGLATERRAA atual vice-campeã europeia segue invicta desde 2020, quando perdeu para a Bélgica, pela Nations League. Já são mais de 20 jogos sem perder, contando também, a campanha na Euro, na qual perdeu o título para a Itália, nos pênaltis. Bukayo Saka testou positivo para Covid-19 e foi cortado do time.
+Relembre as campanhas da Itália nas últimas Copas do Mundo
SUÍÇADesde o fim de sua campanha na Euro, a Suíça fez sete jogos e não perdeu nenhum. Além disso, os suíços já estão classificados para a Copa do Mundo, tendo ficado na 1ª posição em um grupo com a Itália, que foi a última equuipe a vencer os suíços, ainda na fase de grupos da Eurocopa.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 26 de março, às 14h30 de BrasíliaLocal: Wembley, Londres, InglaterraOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports Prováveis escalações:
INGLATERRA (Treinador: Gareth Sothgate)Pickford, Maguire, Mings, Davies, Walker, Bellingham, Rice, Shaw, Sterling, Grealish e Kane
SUÍÇA (Treinador: Murat Yakin)Kobel, Rodriguez, Akanji, Schar, Mbabu, Xhaka, Freuler, Vargas, Shaqiri, Okafor e Gavranovic
Crédito: Wembley será o palco do amistoso (Foto: AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

