Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inglaterra x San Marino: onde assistir e prováveis escalações

Partida será às 16h45 e terá transmissão exclusiva do Estádio TNT Sports...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

24 mar 2021 às 17:33
Crédito: NEIL HALL/AFP
A Inglaterra estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira. Jogando em Wembley, a equipe inglesa recebe o San Marino, às 16h45 (horário de Brasília).
Para o confronto, os ingleses chegam com desfalques importantíssimos. Sancho, Grealish, Abraham, Barnes e Ings estão fora por lesão. Rashford segue como dúvida.Do outro lado, San Marino tenta surpreender a Inglaterra com um time totalmente reformulado. Mas terá uma tarefa difícil fora de casa.
FICHA TÉCNICAInglaterra x San MarinoData e horário: 25/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Wembley (Londres, ING)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInglaterra (Treinador: Southgate)Henderson; Coady, Mings, Dier; James, Phillips, Bellingham, Shaw; Mount, Foden; Watkins.
San Marino (Treinador: Varrella)E. Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Palazzi; Gasperoni, Golinucci; Tomassini, Berardi, Vitaoli; Nanni.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados