Inglaterra x San Marino: onde assistir e prováveis escalações

A Inglaterra estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira. Jogando em Wembley, a equipe inglesa recebe o San Marino, às 16h45 (horário de Brasília).
Para o confronto, os ingleses chegam com desfalques importantíssimos. Sancho, Grealish, Abraham, Barnes e Ings estão fora por lesão. Rashford segue como dúvida.Do outro lado, San Marino tenta surpreender a Inglaterra com um time totalmente reformulado. Mas terá uma tarefa difícil fora de casa.
FICHA TÉCNICAInglaterra x San MarinoData e horário: 25/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Wembley (Londres, ING)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInglaterra (Treinador: Southgate)Henderson; Coady, Mings, Dier; James, Phillips, Bellingham, Shaw; Mount, Foden; Watkins.
San Marino (Treinador: Varrella)E. Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Palazzi; Gasperoni, Golinucci; Tomassini, Berardi, Vitaoli; Nanni.