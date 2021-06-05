futebol

Inglaterra x Romênia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após vitória sobre a Áustria por 1 a 0, equipe de Gareth Southgate encara último desafio antes da estreia na Eurocopa diante da Croácia...
LanceNet

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 14:10

Crédito: LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
No último amistoso antes da Eurocopa, a Inglaterra encara a Romênia neste domingo, às 13h (horário de Brasília). A equipe de Gareth Southgate vem de vitória sobre a Áustria por 1 a 0 e se prepara para o confronto diante da Croácia no próximo domingo.Amistoso
- Em termos de adversários, há um contraste de estilo (entre Áustria e Romênia). A Áustria nos impressionou e a Romênia tem jogadores individuais muito bons, técnicos. São desafios diferentes - disse Southgate, que além da Croácia também irá encarar a Escócia e República Tcheca na fase de grupos.
> Veja a tabela da Eurocopa
Visando a estreia
Inglaterra e Croácia se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de 2018, mas a equipe dos Balcãs levou a melhor com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação. No entanto, o técnico Southgate vê o trabalho mais consolidade e com jogadores jovens e talentosos no meio de campo que possam fazer a diferença.
FICHA TÉCNICA:Inglaterra x Romênia
Data e horário: 6/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough (ING)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Trippier, Stones, Coady e Shaw; Bellingham e Rice; Sancho, Mount e Sterling; Calvert-Lewin
Desfalques: Alexander-Arnold, Harry Maguire, Jordan Henderson (machucados)
ROMÊNIA (Técnico: Mirel Radoi)Nita; Sorescu, Chiriches, Nedelcearu e Camora; Stanciu e Marin; Hagi, Cicaldau e Maxim; Keseru
Desfalques: Andrei Burca, Nicusor Bancu e Iulian Cristea (machucados). Florin Tanase (suspenso)

