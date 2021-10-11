  • Inglaterra x Hungria: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
Inglaterra x Hungria: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Inglaterra ocupa a liderança do Grupo I, mas busca se distanciar de Albânia e Polônia e conquistar vaga direta para a Copa do Mundo do Qatar...
LanceNet

11 out 2021 às 13:15

11 out 2021 às 13:15

Crédito: LIONEL BONAVENTURE / AFP
Após aplicar uma goleada sobre Andorra, a Inglaterra recebe a Hungria nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Gareth Southgate busca se distanciar da Albânia e Polônia com o objetivo de conquistar a classificação direta para o Mundial do Qatar de forma antecipada.Seguir melhorando
- Nós queremos manter as performances consistentes. Todos sabem que há competições por lugares e os jogadores querem mostrar do que são capazes como um time. Há o desejo para dar o próximo passo, todos os dias vejo uma energia nos treinamentos e temos que manter essa atmosfera - avaliou Southgate, comandante da Inglaterra.
Momento ruim
Apesar de ter chances matemáticas de buscar uma vaga na próxima Copa do Mundo, a Hungria vive um momento ruim. Das últimas quatro partidas realizadas nas Eliminatórias, a seleção da Europa Central perdeu três confrontos e venceu apenas Andorra e com dificuldades.
FICHA TÉCNICA:Inglaterra x Hungria
Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Mings e Chilwell; Rice e Henderson; Sterling, Mount e Grealish; Kane
Desfalques: Nenhum
HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)Gulacsi; Orban, At. Szalai e Lang; Nego, A. Nagy, Kleinheisler e Z. Nagy; Schon e Szoboszlai; Sallai
Desfalques: Endre Botka (suspenso)

