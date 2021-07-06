Inglaterra x Dinamarca: onde assistir e prováveis escalações

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Nesta quarta-feira, as seleções de Inglaterra e Dinamarca se enfrentam no Estádio de Wembley, na cidade de Londres, pela semifinal da Eurocopa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), decidirá a classificada para a decisão da competição.

Veja o mata-mata da EurocopaA Inglaterra sonha em chegar na sua primeira final de Eurocopa em toda a sua história. Os ingleses, que ainda não levaram um único gol na competição, empolgaram-se com a goleada por 4 a 0 contra a Ucrânia nas quartas de final, e buscam vencer os dinamarqueses.

- Tivemos expectativa durante todo o torneio e lidamos com isso muito bem - no jogo de abertura, por exemplo, e no jogo contra a Alemanha. Mas nunca estivemos em uma final, então a pressão é o que você escolhe que seja, na verdade. É uma coisa motivadora, é um desafio para nós - disse Southgate, treinador da Inglaterra.

A Dinamarca apresenta-se como uma grande surpresa nesta edição de Eurocopa. Após conseguir uma classificação heroica para o mata-mata, a seleção avançou às semifinais, e agora buscam repetir a campanha de 1992 para faturar mais um título.

- Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito forte. Acompanho o trabalho da seleção inglesa e da FA há algum tempo e vejo as mudanças que eles fizeram, a estratégia por trás da forma de trabalho de Gareth Southgate em relação à nação, esperança, jovens jogadores e desenvolvimento de talentos. Estou muito impressionado com os jovens jogadores que estão chegando no momento e com o que estão fazendo - disse Hjulmand, treinador da Dinamarca.FICHA TÉCNICAINGLATERRA x DINAMARCA

Data e horário: 07/07/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Danny Makkelie (HOL)Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)Onde assistir: SporTV

INGLATERRA (Treinador: Gareth Southgate )Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Kalvin Phillips, Rice e Mount; Sancho, Sterling e Kane.