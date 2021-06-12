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futebol

Inglaterra x Croácia: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipes fazem reedição de uma das semifinais da Copa do Mundo de 2018 na estreia do Grupo D da Eurocopa. Ingleses chegam como um dos favoritos ao título continental...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 15:31

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:31

Crédito: ROBERT ATANASOVSKI, DENIS LOVROVIC / AFP
A bola vai rolar para uma das partidas mais aguardadas da primeira rodada da Eurocopa. Neste domingo, Inglaterra e Croácia se enfrentam pelo Grupo D da competição, no Estádio de Wembley, em Londres, a capital inglesa. O jogo terá início às 10h (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaINGLATERRAUma das candidatas ao título, a Inglaterra chega para a Eurocopa buscando sua primeira conquista continental. Com uma geração nova, o técnico Gareth Southgate disse, antes da partida, que o duelo contra a Croácia não será fácil. O comandante inglês também relembrou a derrota para os croatas nas semifinais da Copa do Mundo de 2018.
- Obviamente, tivemos a decepção em Moscou (Copa de 2018). Tivemos dois jogos muito disputados desde então. (A Croácia) É uma equipe muito experiente, com jogadores fantásticos, grande mentalidade, espírito incrível e adaptável taticamente. Por isso, é mesmo um grande desafio para nós em nosso primeiro jogo. Mas sabemos que somos capazes de vencê-los - disse Southgate.
CROÁCIAApós encantar o planeta e chegar à final da Copa do Mundo de 2018, a Croácia tenta novamente surpreender. Naquela ocasião, os croatas eliminaram justamente a Inglaterra nas semifinais, e, antes do jogo deste domingo, o técnico Zlatko Dalic elogiou o adversário.
- Vamos escolher a melhor equipe que pudermos para este jogo. Temos jogadores de qualidade e não temos medo. Sabemos que a Inglaterra é muito rápida, muito agressiva no ataque, tem jogadores de qualidade. Vamos precisar para responder com uma defesa sólida, mas também vamos procurar a posse de bola e tentar o ataque, pois só a defesa não nos trará nenhum resultado - disse Dalic.
+ Saiba onde assistir aos jogos da primeira rodada da Eurocopa+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
FICHA TÉCNICA
Inglaterra x CroáciaEurocopa - Grupo D - Rodada 1
Data e horário: 13/06/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Daniele Orsato (ITA)Assistentes: Alessandro Giallatini (ITA) e Fabiano Preti (ITA)Transmissão: SporTV
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southagate)Pickford; Walker, Stones, Mings e Chilwell; Phillips, Declan Rice, Sterling, Mason Mount e Phil Foden; Harry Kane.
CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic e Perisic; Rebic.

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