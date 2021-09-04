Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inglaterra x Andorra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
futebol

Inglaterra x Andorra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

English Team tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e vaga para a Copa do Mundo está bem encaminhada. Duelo deste domingo acontece no Estádio de Wembley...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 15:53

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 15:53

Crédito: Andy Rain / POOL / AFP
As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem Inglaterra em campo. O English Team recebe a Andorra pela sexta rodada do Grupo I, no Estádio de Wembley, na capital Londres. O jogo às 13h (de Brasília).
INGLATERRADepois do vice-campeonato na última Eurocopa, o time de Gareth Southgate goleou a Hungria na última rodada por 4 a 0. Com a vitória, o English Team segue na liderança do Grupo I, com 100% de aproveitamento.
ANDORRA Na penúltima posição do Grupo I, a Andorra conseguiu sua primeira vitória na última rodada. Em casa, o time de Koldo Álvarez bateu a seleção de San Marino por 2 a 0.
Inglaterra x AndorraEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo I - 5ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anastasios Papapetrou (GRE)Assistentes: Tryfon Petropoulos (GRE) e Iordanis Aptosoglou (GRE)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Mings e Trippier; Henderson, Bellingham, Saka, Mason Mount e Lingard; Bamford.
ANDORRA (Técnico: Koldo Álvarez)Gomes; Rubio, Nicolás, Llovera, Alavedra e Cervos; Cristian Martínez, Vales, Moreno e Alexandre Martínez; Cucu.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados