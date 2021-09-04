Inglaterra x Andorra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem Inglaterra em campo. O English Team recebe a Andorra pela sexta rodada do Grupo I, no Estádio de Wembley, na capital Londres. O jogo às 13h (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
INGLATERRADepois do vice-campeonato na última Eurocopa, o time de Gareth Southgate goleou a Hungria na última rodada por 4 a 0. Com a vitória, o English Team segue na liderança do Grupo I, com 100% de aproveitamento.
ANDORRA Na penúltima posição do Grupo I, a Andorra conseguiu sua primeira vitória na última rodada. Em casa, o time de Koldo Álvarez bateu a seleção de San Marino por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA
Inglaterra x AndorraEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo I - 5ª RodadaData e horário: 05/09/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anastasios Papapetrou (GRE)Assistentes: Tryfon Petropoulos (GRE) e Iordanis Aptosoglou (GRE)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Mings e Trippier; Henderson, Bellingham, Saka, Mason Mount e Lingard; Bamford.
ANDORRA (Técnico: Koldo Álvarez)Gomes; Rubio, Nicolás, Llovera, Alavedra e Cervos; Cristian Martínez, Vales, Moreno e Alexandre Martínez; Cucu.