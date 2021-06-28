Inglaterra x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Em um dos jogos mais aguardados da Eurocopa até aqui, Inglaterra e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira pelas oitavas de final do principal torneio de seleções do Velho Continente. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.
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INGLATERRAO técnico Gareth Southgate disse que seu time vê o jogo contra a Alemanha como um desafio e que o English Team não deve temer os alemães.
- Temos derrubado esses marcos nos últimos três ou quatro anos e acho que essa é a nossa mentalidade, que não importa o que aconteceu antes. Vimos que a história pode ser criada e acho que os jogadores adoram esse desafio e devemos vê-lo como um desafio, em vez de temê-lo. Acho que é esse destemor que mantemos como equipe e a oportunidade que existe e acho que é assim que os jogadores veem isso para o jogo com a Alemanha - disse Southagate.ALEMANHAO técnico Joachim Löw, que pode fazer sua última partida à frente da Alemanha, elogiou a Inglaterra e disse que o duelo será bem aberto.
- É tudo ou nada a partir de agora. Temos estado erráticos, mas sabemos que podemos ser fortes se conseguirmos fazer algumas coisas certas em campo. Se não o fizermos, fica complicado para nós. Vai ser um tipo de jogo bem diferente contra a Inglaterra e devemos tirar proveito disso. A Inglaterra está em casa e terá de atacar. Será mais aberto do que contra a Hungria, mas temos de estar absolutamente no nosso dedos dos pés - disse Löw.+ Duelos LANCE! Quem é melhor: Inglaterra ou Alemanha? Escolha e vote por posição!+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
FICHA TÉCNICA
Inglaterra x AlemanhaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 29/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Danny Makkelie (HOL)Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)Transmissão: TV Globo e SporTV
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Kalvin Phillips; Phil Foden, Mason Mount e Sterling; Harry Kane.
ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.