AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Inglaterra x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipes se enfrentam em um dos jogos mais esperados do torneio, e quem perder dá adeus à competição. Duelo acontece nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), em Londres...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 14:12
Crédito: ROBERT MICHAEL, LAURENCE GRIFFITHS / AFP / POOL
Em um dos jogos mais aguardados da Eurocopa até aqui, Inglaterra e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira pelas oitavas de final do principal torneio de seleções do Velho Continente. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa
INGLATERRAO técnico Gareth Southgate disse que seu time vê o jogo contra a Alemanha como um desafio e que o English Team não deve temer os alemães.
- Temos derrubado esses marcos nos últimos três ou quatro anos e acho que essa é a nossa mentalidade, que não importa o que aconteceu antes. Vimos que a história pode ser criada e acho que os jogadores adoram esse desafio e devemos vê-lo como um desafio, em vez de temê-lo. Acho que é esse destemor que mantemos como equipe e a oportunidade que existe e acho que é assim que os jogadores veem isso para o jogo com a Alemanha - disse Southagate.ALEMANHAO técnico Joachim Löw, que pode fazer sua última partida à frente da Alemanha, elogiou a Inglaterra e disse que o duelo será bem aberto.
- É tudo ou nada a partir de agora. Temos estado erráticos, mas sabemos que podemos ser fortes se conseguirmos fazer algumas coisas certas em campo. Se não o fizermos, fica complicado para nós. Vai ser um tipo de jogo bem diferente contra a Inglaterra e devemos tirar proveito disso. A Inglaterra está em casa e terá de atacar. Será mais aberto do que contra a Hungria, mas temos de estar absolutamente no nosso dedos dos pés - disse Löw.+ Duelos LANCE! Quem é melhor: Inglaterra ou Alemanha? Escolha e vote por posição!+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
FICHA TÉCNICA
Inglaterra x AlemanhaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 29/06/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Danny Makkelie (HOL)Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)Transmissão: TV Globo e SporTV
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Kalvin Phillips; Phil Foden, Mason Mount e Sterling﻿; Harry Kane.
ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova unidade conta com motocicletas de alta cilindrada
Honda Dream: Moto Vena inaugura primeira loja conceito em Vitória
Sobrevivente estava preso nas ferragens do carro.
Acidente na BR 259, em Colatina, deixa dois mortos e um homem ferido
O prefeito de Itapemirim, Geninho Alves (PDT), anuncia nas redes sociais o cancelamento da Festa da Vila
Prefeito alega crise e cancela festa tradicional em cidade do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados