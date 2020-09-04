Inglaterra visita a Islândia em sua estreia na Liga das Nações

Neste sábado, a Inglaterra viaja até a cidade de Reykjavik, para enfrentar a Islândia, no estádio estádio Laugardalsvöllur, às 13h, pela 1º rodada da Liga das Nações da Europa. As equipes fazem parte do Grupo 2, que tem ainda Dinamarca e Bélgica.
A Inglaterra vem desfalcada de jogadores importantes. Marcus Rashford, Jordan Henderson, Harry Winks e Harry Maguire são as ausências.
Provável time Islândia: Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Ingason e Skulason; Arnor Sigurdsson, Bjarnason, Trautason e Anderson; Bodvarsson e Sigthorsson.
Provável time da Inglaterra: Pope; Alexander-Arnold, Gomez, Keane e Walker; Mount, Rice e Foden; Sterling, Kane e Sancho.